Количество рабочих на строительстве цирка в Пензе увеличили

В Пензе увеличили количество рабочих, которые занимаются строительством цирка. Сейчас в этом задействованы 140 человек, рассказал в микроблоге в Twitter губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

По его словам, он из своего рабочего кабинета в реальном времени наблюдает за строительством цирка. Проведено существенное укрепление конструкций, заменены элементы, из-за которых не удавалось завершить проект.

Как уточняет ИА «Пенза-пресс», цирк закрыли на реконструкцию в апреле 2011 года. В 2013 году его снесли. Новое здание планировалось ввести в эксплуатацию к концу 2014 года, но стройка затянулась, а в середине 2015 года и вовсе была приостановлена. Дело в том, что эксперты выявили грубые нарушения проекта, которые допустил прежний подрядчик.

Новый подрядчик в мае этого года планирует выйти на масштабные отделочные работы по трем блокам здания. Пензенский цирк планируют сдать в эксплуатацию к сентябрю 2021 года.