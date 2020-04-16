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Особый противопожарный режим ввели в Пензенской области

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Погодные условия, способствующие природным пожарам, установились в Пензенской области. В регионе введен особый противопожарный режим.

По данным МЧС, из-за сухой и ветреной погоды повышается риск возникновения возгораний. За последние сутки был потушен один лесной пожар в Земетчинском районе площадью 5 га. Всего же в регионе ликвидировано девять пожаров общей площадью 39,5 га.

В период особого противопожарного режима в Пензенской области будет действовать запрет на разведение костров, сжигание мусора и проведение пожароопасных работ. В регионе будет усилено патрулирование и организовано дежурство специальных групп и мобильных постов, которые ограничат доступ людей в леса. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

За нарушение режима штраф для физических лиц составляет 2-4 тыс. рублей, для должностных лиц – до 30 тыс. рублей, для юридических лиц – до 400 тыс. рублей.

По данным за 15 апреля, в России за сутки было ликвидировано 140 лесных пожаров площадью более 20 тыс. га. Основные очаги остались на Дальнем Востоке. Пожароопасный сезон был открыт в 60 регионах, особый противопожарный режим действует в 38 регионах.

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