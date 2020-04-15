Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превышает 110 га

На территории Красноярского края горит 112 га леса. В МЧС отметили, что возгорания наблюдаются на территории Емельяновского, Канского, Манского, Партизанского и Тасеевского районов. На местах работают 55 человек и 10 единиц спецтехники.

Напомним, что за последние сутки на территории края успешно ликвидировали девять возгораний. По мнению спасателей, пока причиной всех пожаров является человеческий фактор. Об этом информирует ИА KrasnoyarskMedia.

Как сообщалось 13 апреля, в Приморье потушили шесть лесных пожаров. Сильнее всего пострадал Ханкайский район — площадь возгорания там составила 80 га.