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В Красноярском крае ликвидировали 12 лесных пожаров за сутки

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Сотрудники лесопожарного центра в Красноярском крае ликвидировали 12 природных возгораний за сутки. Общая площадь горения составила 97 га.

Возгорания были зафиксированы в Сухобузимском, Балахтинском, Канском, Шарыповском, Новоселовском, Емельяновском, Уярском, Рыбинском, Партизанском, Минусинском и Каратузском районах. В ликвидации пожаров участвовали более 120 человек и 22 единицы техники. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В основном причиной пожаров становился переход огня с сельскохозяйственных полей по вине людей.

14 апреля в регионе продолжал действовать пожар в Партизанском районе.

Особый противопожарный режим введен в 25 регионах России. Он предусматривает запрет на посещение лесов и любые действия с открытым огнем.

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