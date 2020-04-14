Особый противопожарный режим ввели в Рязанской области

В Рязанской области с 14 апреля начал действовать особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Николай Любимов.

В соответствии с этим режимом запрещен въезд в леса. Исключение делается только для тех, кто живет в населенных пунктах, к которым возможен проезд только по лесным дорогам.

Также въезжать в леса разрешено должностным лицам органов власти и местного самоуправления, военной технике, автомобилям экстренных и некоторых других служб, пишет РИА «7 новостей».

14 апреля сообщалось, что особый противопожарный режим уже действует в 35 регионах страны, а в отдельных муниципальных районах Забайкальского и Краснодарского краев ввели режим ЧС. Рослесхоз признал 14 субъектов ограниченно готовыми к лесопожарному сезону.