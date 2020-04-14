Прямой эфир

Особый противопожарный режим ввели в Рязанской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Рязанской области с 14 апреля начал действовать особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Николай Любимов.

В соответствии с этим режимом запрещен въезд в леса. Исключение делается только для тех, кто живет в населенных пунктах, к которым возможен проезд только по лесным дорогам.

Также въезжать в леса разрешено должностным лицам органов власти и местного самоуправления, военной технике, автомобилям экстренных и некоторых других служб, пишет РИА «7 новостей».

14 апреля сообщалось, что особый противопожарный режим уже действует в 35 регионах страны, а в отдельных муниципальных районах Забайкальского и Краснодарского краев ввели режим ЧС. Рослесхоз признал 14 субъектов ограниченно готовыми к лесопожарному сезону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Особый противопожарный режим ввели в Биробиджане
«Ростех» создал противопожарную систему для мест скопления людей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020