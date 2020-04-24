Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ

Президент России Владимир Путин в пятницу, 24 апреля, подписал закон об упрощении получения гражданства РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке», — говорится в тексте.

17 апреля закон был одобрен Советом Федерации.

Закон отменяет требование отказаться от иностранного гражданства, перед тем как получить российское.

Новый закон также отменяет для кандидата на получение российского гражданства не только требование находиться в РФ не менее трех лет, но и необходимость подтверждения наличия законного источника средств к существованию. Речь идет о лицах достигших совершеннолетия без гражданства, имевших гражданство СССР и проживающих на территории бывших союзных республик, но не получивших их гражданства.

Аналогичная норма в соответствии с документом распространяется и на иностранцев, находящихся в браке с гражданином РФ, проживающих на российской территории и имеющих в этом браке общих детей. Также нововведения касаются и иностранцев, один из родителей которых имеет российское гражданство и живет в России.

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