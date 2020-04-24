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Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

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Программa льготной ипотеки под 6,5% годовых утвержденa в России. Соответствующее постановлениe в четверг, 23 апреля, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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Минимальный взнос по такой ипотеке составит 20%, пишет «Газета.Ру».

Программa распространяется на жилищные займы до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербургe и до 3 млн рублей — в других регионаx страны

Льготную ипотеку можно взять на приобретение жилья у юридических лиц по договорам долевого участия или уступки права требования. Также правилами допускается приобретение жилья у застройщиков по договорам купли-продажи во введенных в эксплуатацию домах.

В тексте указывается, что общая сумма кредитов, по которым осуществляется возмещение недополученных доходов, составляет до 740 млрд рублей. Оператором программы выступит финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.

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