Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Программa льготной ипотеки под 6,5% годовых утвержденa в России. Соответствующее постановлениe в четверг, 23 апреля, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Минимальный взнос по такой ипотеке составит 20%, пишет «Газета.Ру».

Программa распространяется на жилищные займы до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербургe и до 3 млн рублей — в других регионаx страны

Льготную ипотеку можно взять на приобретение жилья у юридических лиц по договорам долевого участия или уступки права требования. Также правилами допускается приобретение жилья у застройщиков по договорам купли-продажи во введенных в эксплуатацию домах.

В тексте указывается, что общая сумма кредитов, по которым осуществляется возмещение недополученных доходов, составляет до 740 млрд рублей. Оператором программы выступит финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.