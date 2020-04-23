Власти Роттердама заявили о готовности принять «Евровидение» в 2021 году

Нидерландский Роттердам заявил о готовности принять международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году. Об этом заявили в городском совете 23 апреля.

Мероприятие должно было проходить в Роттердаме с 12 по 16 мая текущего года, однако в связи с пандемией коронавируса в мире было принято решение о его переносе на следующий год.

Городской совет сообщил, что город готов принять конкурс в те же даты 2021-го и на той же площадке. Такое решение поприветствовала администрация концертного зала Ahoy, где должны были провести «Евровидение», пишет портал nu.nl.

Предположительно, для организации конкурса в следующем году городские власти зарезервировали дополнительно €6,7 млн. При этом изначально на подготовку к «Евровидению» в 2020-м было выделено €15,5 млн, из которых €8,1 млн уже потрачено. Таким образом, мероприятие может обойтись городу в €22,2 млн, пишет nrc.nl.

Окончательное решение о месте проведения конкурса будет принято позднее, после обсуждения организационных, административных и финансовых вопросов с Европейским вещательным союзом. Предположительно, о площадке «Евровидения-2021» будет объявлено в мае.

Об отмене «Евровидения» стало известно 18 марта. Вместо этого 16 мая будет проведен онлайн-концерт с участием конкурсантов из разных стран и разных лет, пишет «Газета.ру». В 2021 году мероприятие должно состояться с теми же участниками, но им нужно будет написать новую песню.

Россию на «Евровидении-2020» должна была представить группа Little Big. 12 марта артисты презентовали песню к конкурсу, которая получила название Uno, и клип к ней. К 17 марта ролик на YouTube набрал более 29 млн просмотров и 1,4 млн отметок «мне нравится», став самым популярным видео среди других видео участников текущего года.