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Рудковская раскритиковала идею провести «Евровидение» онлайн

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Российский продюсер Яна Рудковская сочла абсурдной идею перенести проведение музыкального конкурса «Евровидение» в онлайн. Об этом она заявила в беседе с телеканалом «360».

По ее мнению, в этом случае конкурс лишится своей атмосферы и превратится в обыкновенный концерт.

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«Я считаю, что это ошибка. Должна быть атмосфера конкурса, должен проходить только со зрителями. Это нарушает весь формат конкурса, нарушает атмосферу, нарушает сам праздник», — заявила Рудковская, подчеркнув, что проводить конкурс без зрителей неправильно.

18 марта продюсер прокомментировала отмену «Евровидения-2020» и перенос его на будущий год. По ее словам, решение правильное, ведь в Нидерландах «очень плохая обстановка, как и во всей Европе. Так что конкурс привел бы к большим рискам».

Европейский вещательный союз в понедельник, 23 марта, объявил, что «Евровидение-2020» может пройти в онлайн-формате. Исполнители и песни, прошедшие отбор на отмененный из-за коронавируса конкурс, помогут «объединить и развлечь европейцев в эти нелегкие времена», цитирует «Газета.ру» заявление вещательного союза.

В 2020 году «Евровидение» должно было проходить в Роттердаме с 12 по 16 мая. Из-за распространения коронавируса, а также из-за ограничений в европейских странах 18 марта организаторы сообщили о переносе конкурса на 2021 год. «Евровидение» отменили впервые за 65 лет.

Россию на «Евровидении-2020» должен был представить коллектив Little Big. 12 марта артисты представили песню к конкурсу, которая получила название Uno, и клип к ней. К 17 марта ролик на YouTube набрал более 29 млн просмотров и 1,4 млн отметок «мне нравится», став самым популярным видео среди других видео участников текущего года.

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