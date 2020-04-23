Хозяйка квартиры опровергла информацию о запое Ошарина

Хозяйка квартиры, в которой было обнаружено тело замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, опровергла информацию, что мужчина долгое время находился в запое в съемной квартире в Крыму.

По словам женщины, она такого не говорила. «Я когда с ним общалась, он вел себя нормально, адекватно. Был один. Я не заметила ничего такого», — заявила она в четверг, 23 апреля, телеканалу «360». Также хозяйка предположила, что эта информация — выдумки журналистов.

Женщина рассказала, что не была на месте трагедии. По ее словам, после ЧП в квартире работала полиция, а она только открыла дверь. Остальные детали происшествия хозяйка квартиры не стала рассказывать, ссылаясь на тайну следствия.

Ранее о том, что Ошарин находился в запое, написал один из Telegram-каналов.

22 апреля Ошарин был найден мертвым в Крыму. Следствие выясняют, что стало причиной его гибели. По предварительным данным, смерть не имеет криминального характера, пишет «Москва 24». Источники в правоохранительных органах предполагают, что депутат покончил с собой. Дверь квартиры, в которой находился Ошарин, была заперта изнутри.

Незадолго до этого его дочь Анастасия рассказала о пропаже отца. Она написала сообщение на своей странице в Facebook о том, что ведутся следственные действия как на полуострове, так и в Москве.

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал, что в последний раз видел Ошарина 25 марта, когда тот собирался в отпуск. По словам парламентария, сначала чиновник съездил на юбилей к отцу в другой город, потом вернулся в Москву, а затем резко уехал в Крым, ничего не сказав.

На должность заместителя руководителя департамента Ошарин был назначен в 2018 году, сообщает НСН. Прежде он возглавлял Московский академический театр имени Маяковского, был директором театра Et Cetera. Кроме того, он руководил продюсерским курсом Школы-студии МХАТ.