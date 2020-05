Мир посмотреть: экзотика для тех, кто остается дома

Храмовый комплекс в эфиопском городе Лалибела был создан в XII–XIII веках. Церкви, имеющие крестообразную планировку, вырубили в скалах по приказу царя Эфиопии Гебре Мескеля, желавшего создать там новый Иерусалим. Как выглядят храмы сегодня, можно увидеть в фотогалерее «Известий»

Фото: Getty Images/Corbis/Art in All of Us/Eric Lafforgue