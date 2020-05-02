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Мир посмотреть: экзотика для тех, кто остается дома

Изоляция как шанс увидеть Гранд Каньон, Эверест и остров Пасхи
Фото: Global Look Press/FB-Fischer
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Мир посмотреть: экзотика для тех, кто остается дома
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2020-04-23 19:06:56
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Майские праздники традиционно были временем для путешествий и поездок. Пока такой возможности нет, немного порадовать глаз можно, отправившись в виртуальное путешествие по тем мировым достопримечательностям, до которых в принципе добраться удается не всегда. Главное — знать, куда смотреть, если не удается выбраться с дивана. «Известия» подобрали несколько самых необычных и экзотических опций — от наблюдения за магеллановыми пингвинами до подъема на Эверест и подробной аудио- и видеоэкскурсии по Мачу Пикчу.

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Мир на 360 градусов

Одну из самых богатых коллекций панорам можно найти на сайте 360Cities, который объединяет фотографов из разных стран (кстати, в том числе и из России), работающих с этим направлением.Все размещенные там панорамы доступны бесплатно.

Хотя в названии сайта фигурируют города, здесь можно обнаружить панорамы чего угодно — от готического собора в Англии и московских видов (для тех, кто успел сильно соскучиться) до съемок подводного мира, горных хребтов в Непале и бразильских джунглей. Есть даже панорама Марса.

марс
кадр марс планета панорама
Фото: 360cities.net

Для удобства пользователей есть обычная строка поиска, а есть специальная карта мира, на которой отмечены все доступные видео и панорамы, а также тематические подборки, посвященные, например, площадям знаменитых городов, известным музеям или знаменитым монастырям со всего мира.

Для любителей экзотики есть подборка, посвященная кактусам. Но особого внимания заслуживают виртуальный тур по Эфиопии и впечатляющие панорамы с острова Пасхи.

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Храмовый комплекс в эфиопском городе Лалибела был создан в XII–XIII веках. Церкви, имеющие крестообразную планировку, вырубили в скалах по приказу царя Эфиопии Гебре Мескеля, желавшего создать там новый Иерусалим. Как выглядят храмы сегодня, можно увидеть в фотогалерее «Известий»
Фото: Getty Images/Corbis/Art in All of Us/Eric Lafforgue
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Эфиопия приняла христианство как государственную религию одной из первых в мире, в 330 году, — опередив Римскую империю на полстолетия
Фото: Getty Images/Corbis/Art in All of Us/Eric Lafforgue
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Рядом с храмовым комплексом расположен пещерный монастырь Наакуто Лааб, получивший имя в честь основавшего его царя Эфиопии. По преданию, он нашел место для монастыря по исходившему оттуда запаху благовоний
Фото: Getty Images/J. Countess
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Храмы Лалибелы до сих пор являются одним из главных центров паломничества эфиопских христиан. Входить в них можно, лишь сняв обувь
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Minasse Wondimu Hailu
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Ритуальные барабаны используются во время службы. С 1978 года Лалибела входит в список Всемирного наследия ООН
Фото: Getty Images/Corbis/Art in All of Us/Eric Lafforgue
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В храмах продолжают отправлять службы, как и почти тысячу лет назад
Фото: Getty Images/Corbis/Art in All of Us/Eric Lafforgue
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Эти паломники шли в Лалибелу две недели пешком. Туристы, впрочем, предпочитают более современные способы перемещения: рядом с городом есть аэропорт
Фото: Getty Images/J. Countess
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Церковь Бет Габриэль Руфаэль, посвященная архангелам Гавриилу и Рафаилу
Фото: Getty Images/Corbis/Art in All of Us/Eric Lafforgue
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Бет Габриэль Руфаэль — один из самых почитаемых храмов Эфиопии. Впрочем, особенности планировки указывают, что, возможно, когда-то именно в ней располагался царский дворец
Фото: Getty Images/LightRocket/SOPA Images/Oscar Espinosa
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Эти благочестивые эфиопы идут к святыням Лалибелы из монастыря Ашетан Мариам (св. Марии), расположенного в полутора десятках километров от города
Фото: Getty Images/J. Countess
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Крестный ход вокруг Бет Мариам (храма св. Марии) в Лалибеле
Фото: Getty Images/J. Countess
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Священник благословляет паломника, проделавшего немалый путь по бесплодной пустыне
Фото: Getty Images/Corbis/Art in All of Us/Eric Lafforgue
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Количество паломников в Лалибеле часто значительно превосходит число сумевших добраться в эти места европейских туристов
Фото: Getty Images/J. Countess
Затерянный в облаках
Зеленые террасы и уникальная архитектура Мачу-Пикчу

Мачу Пикчу, Гранд Каньон и Эверест

Правда, у некоторых достопримечательностей есть и свои собственные интернет-ресурсы с подробными интерактивными турами.

Так, например, можно рассмотреть в подробностях древний город инков, Мачу Пикчу. Одно из чудес света и главную точку притяжения Перу можно изучать последовательно с десяти точек, для каждой из которых подготовлен отдельный VR-тур. Отдельного раздела удостоились альпаки, которых тут считают старожилами. Чтобы экскурсия проходила максимально познавательно, ее сопровождает аудиогид на английском языке.

Пикчу
Вид на Мачу Пикчу

Вид на Мачу Пикчу

Фото: youvisit.com
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Воспользоваться виртуальными турами можно и для осмотра Гранд Каньона. Здесь, правда, возможности скромнее: аудиогидов нет и довольствоваться придется отдельными фотографиями из галерей. Зато осматривать его можно пешком или пройдя на рафте реку Колорадо. Информация доступна только на английском языке.

Для самых смелых есть возможность отправиться на Эверест. Точнее, посмотреть, как выглядит южный базовый лагерь, расположенный на высоте 5,3 тыс. м над уровнем моря. Через два базовых лагеря (южный находится на территории Непала, северный — на территории Тибета) проходят все альпинисты, планирующие покорить высочайшую вершину планеты (8,8 тыс. метров над уровнем моря). Съемки были сделаны еще в 2011 году группой альпинистов, решивших поделиться тем, что они видят, с другими пользователями. Теперь можно увидеть не только фотографии восхождения, но и панораму лагеря, а также посмотреть карту и узнать чуть больше о том, как строился сам маршрут.

каньон
Вид на Гранд-Каньон

Вид на Гранд-Каньон

Фото: nps.gov
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Наконец, тем, кто привык мыслить масштабно, стоит обратить внимание на сервис «Планета Земля»от Google. Он устроен по принципу глобуса, на котором можно найти любую достопримечательность или географическую точку — а затем рассмотреть ее спутниковые снимки и почитать дополнительную информацию.

Подпрыгнуть на Фарерских островах

Если большая часть онлайн-туров и панорам была доступна и до этого и просто стала более востребованной в отсутствие реальных путешествий, то на Фарерских островах (автономия в составе Дании) создали новый проект специально для тех, кто остается в изоляции.

Там запустили сервис онлайн-экскурсий, которые проводят местные жители. Туры абсолютно бесплатны и проходят дважды в день в 14:00 и 17:00 по местному времени.то есть в 16:00 и 19:00 мск. Они идут в прямом эфире, присоединиться могут все желающие. Взамен представители туристического офиса Visit Faroe Islands просят временно воздержаться от реального путешествия на острова.

острова
онлайн экскурсии на Фарерские острова
Фото: visitfaroeislands.com

Их необычность заключается не только в том, что они дают возможность увидеть острова в режиме реального времени. Организаторы подчеркивают, что туры включают в себя элемент компьютерной игры: пользователи могут по очереди «управлять» гидом, попросив его изменить направление движения, повернуться и (что вызвало довольно много вопросов у интернет-пользователей) пробежаться или подпрыгнуть. На это у каждого участника есть около пары минут, после этого нужно уступить управление следующему в очереди.

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Впрочем, если не увлекаться игровым мотивом, такой тур — хороший шанс посмотреть на природу свободолюбивых северных островов. Жители говорят, что широкополосный интернет там есть повсюду, что дает им возможность показывать даже максимально удаленные районы.

Понаблюдать за животными

Посмотреть, как живет степь (которой, хочется верить, не коснулись все последние изменения), можно на видео, которые регулярно размещает отечественный заповедник «Черные земли».

Несмотря на угрожающее название, видео, которые называются «Приоткрывая заповедные двери» скорее успокаивают. На съемках, сделанных установленными сотрудниками заповедника камерами, можно увидеть, например, сайгаков в их естественной среде или понаблюдать за игрой степных волчат. Выкладывают видео здесь. Большинство из них сопровождается трогательными пояснениями от самих сотрудников.

сайгак
Стадо сайгаков на водопое

Стадо сайгаков на водопое

Фото: facebook.com/zapovchz
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Для любителей живой природы есть и другие опции. Например, веб-камера, которая в режиме реального времени показывает жизнь фермы аллигаторов во Флориде или быт магеллановых пингвинов в вольере одного из зоопарков в Калифорнии. Жаль, тех же пингвинов нельзя увидеть в режиме реального времени в их естественной среде.

Отправиться в Монако и пройтись по дворцам

Впрочем, имеются и более утонченные способы провести досуг. Например, туристический офис княжества Монако подготовил видеотур, с помощью которого можно в подробностях изучить город-курорт, зайти в легендарное казино или в княжеский дворец и даже отправиться в Монте-Карло. Бонус — завораживающий вид на Средиземное море. Оттуда, в общем-то, можно никуда и не ходить.

монако
скрин видео-тура по Монако
Фото: monaco360.visitmonaco.com
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Те, кто на майские привык путешествовать по России, смогут погулять по Петербургу с помощью приложения «ВКонтакте». Есть даже возможность выбраться в знаменитые пригороды северной столицы: попасть на территорию Большого Екатерининского дворца в Царском селе и увидеть его интерьеры можно здесь.

Кстати, похожие экскурсии созданы и для других знаменитых архитектурных памятников. Они доступны рамках сервиса Google Arts and Culture и включают как виртуальные туры, так и подборки экспонатов, украшающих их интерьеры. Одни из наиболее подробных и ярких — туры по Версалю и замку в Эдинбурге.

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Санкт-Петербург на карантине
В Санкт-Петербурге с 30 марта введен режим полной самоизоляции. С улиц исчезли многочисленные туристы, местным жителям разрешено выходить только в ближайший магазин, работа общественного транспорта ограничена. Что происходит в опустевшем городе — в фотогалерее «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Санкт-Петербург на карантине
Метро с 1 апреля работает только до 22:00, вестибюли 17 станций закрыты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Санкт-Петербург на карантине
Наземный транспорт заканчивает работу в 23:00. 85 коммерческих маршрутов временно прекратили перевозку пассажиров
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Санкт-Петербург на карантине
Выйти из дома можно только для того, чтобы вынести мусор, прогуляться с домашним питомцем, не отходя дальше чем на 100 м, и купить товары первой необходимости в ближайшем магазине
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Санкт-Петербург на карантине
Самые многолюдные некогда места в центре Северной столицы теперь пугают своей пустотой
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Санкт-Петербург на карантине
Все жители города, которые появляются в общественных местах, обязаны соблюдать дистанцию в 1,5 м
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Санкт-Петербург на карантине
Так теперь выглядит Дворцовая площадь — ни одного Петра I, ни одной Екатерины. Эту незабываемую картину можно увидеть в видеотрансляциях Эрмитажа, которые были запущены специально для развлечения самоизолировавшихся граждан
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Санкт-Петербург на карантине
В отношении нескольких человек, которые контактировали с зараженными коронавирусом пациентами и нарушили карантин, полицией города возбуждены уголовные дела
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Санкт-Петербург на карантине
Три больницы Петербурга — Александровская, Введенская и Святого Георгия — закрыты на карантин. Там были обнаружены 20 пациентов с коронавирусом. Часть медперсонала отправили по домам, выписка и прием пациентов приостановлены
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Санкт-Петербург на карантине
В Боткинской инфекционной больнице с подозрением на вирус находятся 332 пациента
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Санкт-Петербург на карантине
На 2 апреля в Санкт-Петербурге было зафиксировано в общей сложности 147 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели семеро, двое умерли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Санкт-Петербург на карантине
Пока предполагается, что строгий карантин будет действовать лишь до 5 апреля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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