Прямой эфир
Сюжет:

Власти Москвы назвали существующие цены на лимоны сезонным явлением

0
Фото: ТАСС/ Артем Геодакян
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк назвал колебание цен на лимоны в городе сезонным явлением.

Сеять по сменам: аграрный сектор перестраивает работу под условия карантина
Производители зерна отчитываются об опережении графика, фермеры предупреждают об отсутствии каналов сбыта

Он подчеркнул, что в целом цены стабильны, а изменение стоимости вызвано переходным периодом между турецкими и аргентинскими поставками.

«Всегда по весне такая история, и это сезонное колебание цен, которое существует. Сейчас пойдут лимоны из Аргентины — и цены выровняются», — рассказал Немерюк «РИА Новости» в четверг, 23 апреля.

Также Немерюк отметил, что к прежним показателям вернулся наблюдавшийся ранее ажиотажный спрос на имбирь и чеснок.

Ранее в четверг начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев сообщил, что рост цен на лимоны связан с сокращением импорта и повышенным спросом на продукт в период эпидемии.

16 апреля сообщалось, что возросшие на фоне эпидемии коронавируса в стране цены на лимоны, имбирь и чеснок вернулись на прежний уровень.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минпромторг заявил о стабильности цен на продукты
Госдума подготовит законопроект о передаче продуктов на благотворительность

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020