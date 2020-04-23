Власти Москвы назвали существующие цены на лимоны сезонным явлением

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк назвал колебание цен на лимоны в городе сезонным явлением.

Он подчеркнул, что в целом цены стабильны, а изменение стоимости вызвано переходным периодом между турецкими и аргентинскими поставками.

«Всегда по весне такая история, и это сезонное колебание цен, которое существует. Сейчас пойдут лимоны из Аргентины — и цены выровняются», — рассказал Немерюк «РИА Новости» в четверг, 23 апреля.

Также Немерюк отметил, что к прежним показателям вернулся наблюдавшийся ранее ажиотажный спрос на имбирь и чеснок.

Ранее в четверг начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев сообщил, что рост цен на лимоны связан с сокращением импорта и повышенным спросом на продукт в период эпидемии.

16 апреля сообщалось, что возросшие на фоне эпидемии коронавируса в стране цены на лимоны, имбирь и чеснок вернулись на прежний уровень.