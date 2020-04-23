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Минпромторг заявил о стабильности цен на продукты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Цены на продукты в России стабильны, поводов для беспокойства о возможном резком скачке нет. Об этом заявили в Минпромторге 23 апреля.

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«По всем случаям необоснованного повышения цен Минпромторгом и Минсельхозом ведется работа с ФАС России. Торговые сети стараются сдерживать цены, учитывая то, что доходы населения не растут», — приводит сообщение ведомства Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».

При этом отмечается, что затраты производителей увеличились из-за повышения курса валют, а половина домохозяйств сделали запасы продуктов, которых хватит на 100 дней.

В таких условиях искусственно сдерживать цены — «это прямой путь к разорению многих производителей», добавили в ведомстве.

Также в министерстве заверили, что ажиотаж на продукты питания, который наблюдался в марте, спал, «полки магазинов полны товаров» и продовольственные товары не закончатся.

Возможность дефицита каких-либо категорий продуктов исключили и в Минсельхозе. Ранее в этот день в ведомстве заверили, что предприятия пищевой отрасли работают бесперебойно, даже в условиях повышенного спроса».

Российские торговые сети постоянно поддерживают запас продовольствия на два месяца, рассказывал глава Минпромторга Денис Мантуров ранее в апреле. Существенных изменений цен на продукты по состоянию на 19 апреля также не было зафиксировано. При этом министр допустил постепенное повышение цен на импортные товары из-за разницы в курсах валют.

По состоянию на 23 апреля, в России подтвердились 62 773 случая заболевания COVID-19, из них 4774 — за последние сутки. 4891 человек вылечился. 555 пациентов скончались.

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