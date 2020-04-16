Цены на чеснок, лимоны и имбирь в Москве вернулись на прежний уровень

Возросшие на фоне эпидемии коронавируса в стране цены на лимоны, имбирь и чеснок вернулись на прежний уровень. Об этом в четверг, 16 апреля, рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Был всплеск определенный по лимону, имбирю и чесноку — все СМИ включились в рекламу этих средств, убивающих коронавирус или помогающих при профилактике. Конечно, была определенная пиковая нагрузка примерно недели две назад, но сегодня всё вернулось на прошлый уровень, даже имбирь в опте вернулся на свои 350–400 рублей», — заявил Немерюк.

Он заверил, что в Москве не наблюдается перебоев с поставкой товаров, в том числе из Китая.

«С китайским импортом сбоев нет, и мы не сильно были зависимы от Китая, у нас был только рис. На сегодняшний день у нас идет рис ростовский и краснодарский, проблем нет», — отметил глава департамента.

Ранее, 13 апреля, в Роспотребнадзоре рассказали, что чеснок, лимоны и мед укрепляют иммунитет, но не играют существенной роли в профилактике коронавирусной инфекции COVID-19.

10 апреля нормализацию цен на лимоны и имбирь предсказала глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

6 апреля Федеральная антимонопольная служба сообщила, что россияне стали жаловаться на подорожание лимонов, имбиря и чеснока. В службе отметили, что рост цен связан с ограничением поставок из-за рубежа на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции и повышением спроса на фоне эпидемии заболевания.

2 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала не верить в эффективность имбиря при лечении коронавирусной инфекции COVID-19.

По состоянию на 10:00 мск 16 апреля в России выявлено 24 490 случаев заболевания, 1986 человек выздоровели, 198 — погибли. В том числе в Москве —14776 заболевших, 1205 выздоровевших, 106 умерших.

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