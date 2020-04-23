Зеленский призвал украинцев учить иностранные языки во время карантина

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 23 апреля, во время своего видеообращения, порекомендовал соотечественникам заняться изучением иностранных языков во время карантина.

Он отметил, что 23 апреля Организация Объединенный Наций объявила Международным днем английского и испанского языков. И карантин, по мнению главы государства, хорошее время, чтобы повысить свои навыки.

«Обязательно наступит день, когда всё это закончится и к нам в страну смогут приехать иностранные туристы. Давайте за время карантина повысим свой уровень иностранного языка и встретим гостей чистым и безупречным Welcome to Ukraine», — заявил Зеленский.

Кроме того, в ходе своего обращения к нации Зеленский рассказал, что у правительства Украины есть четкий план по выходу из карантина. Он отметил, что сценарий состоит из пяти этапов и вскоре будет озвучен.

Накануне кабинет министров страны из-за коронавируса продлил до 11 мая карантин. В частности, в рамках ограничительных мер власти запретили собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей.

18 апреля президент страны Владимир Зеленский подписал указ о создании на Украине фонда борьбы с коронавирусом. На финансирование выделили порядка $2,3 млрд.

По данным Worldometer на 23 апреля, на Украине зафиксировано 7,2 тыс. случаев заражений коронавирусной инфекцией, 504 человека выздоровели, 187 пациентов скончались.