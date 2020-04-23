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Минобороны получило два ракетоносца Ту-160 после модернизации

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Фото: ТАСС/Минобороны РФ
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Минобороны России получило два стратегических ракетоносца Ту-160 после модернизации. Об этом сообщили в военном ведомстве 23 апреля.

«Специалистами 264-го военного представительства Минобороны России на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова были приняты два стратегических ракетоносца Ту-160 «Иван Ярыгин» и «Василий Решетников», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Так, на обоих судах модернизировали системы инерциальной навигации и управления двигателями, а также устройства вооружения.

Ту-160 «Белый лебедь» (по классификации НАТО — Blackjack) — многорежимный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для поражения ядерными и обычными ракетами целей, в том числе в глубоком тылу противника. Самолет неоднократно признавался военными экспертами одним из самых грозных в мире.

Ранее в феврале сообщалось, что Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Разработка проекта должна быть завершена до конца текущего года.

По данным американского военного журнала The National Interest, Ту-160 является самым тяжелым бомбардировщиком в мире и достигает максимальной скорости в 2,05 Маха. Ранее в марте издание заявило о единственном недостатке этого самолета.

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