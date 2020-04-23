СБУ предложила продлить санкции против «ВКонтакте» и «Яндекса»

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) предложение о продлении санкций против российских интернет-ресурсов, приложений и программ. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, он предложил продлить санкции против «ВКонтакте», «Одноклассников»,«Яндекса», «Mail.ru» и программ «Доктор Веб», «Касперский», «1С» и «Парус».

«Сегодня мы не просто защищаем украинских граждан от фейков и информационных вбросов из российских соцсетей, но и заботимся о кибербезопасности для представителей бизнеса, государственных и образовательных учреждений. Ведь любой российский почтовый сервис или антивирус могут использовать во вред Украине. Поэтому надо минимизировать риски»,— сказал Баканов.

Кроме того, он заявил о необходимости создания на Украине Единого реестра программного обеспечения, который можно использовать в государственных информационно-телекоммуникационных системах.

Как следствие, по мнению председателя СБУ, с помощью такого ресурса появится возможность ограничения закупок и использования запрещенных IT-продуктов.

В мае 2017 года на Украине был введен запрет на российские социальные сети и сервисы «Яндекса» и Mail.Ru. Через два года появилась информация, что их в ближайшее время могут разблокировать.

В частности, во время своей предвыборной кампании кандидат в президенты Владимир Зеленский назвал ограничения в отношении этих сайтов неоправданными. Вместе с тем, в СНБО опровергли данную информацию и заявили, что санкции, наложенные на российские ресурсы, нужно неукоснительно соблюдать.

10 апреля 2020 года СБУ предложила продлить запрет российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» на три года.