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СБУ предложила продлить запрет на «ВКонтакте» и «Одноклассники»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Служба безопасности Украины (СБУ) предлагает продлить запрет российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» на три года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

За время действия ограничений число украинских пользователей этих сетей снизилось в трое, тем самым «сузив целевую аудиторию, на которую направлены информационные фейки российских спецслужб». Таким образом, ограничения следует считать защитой от информационных атак, заявили в СБУ.

Запрет на российские соцсети, а также российские сервисы «Яндекс» и Mail.Ru введен в мае 2017 года. В июне 2019 года сообщалось, что их в ближайшее время могут разблокировать. СМИ писали, что команда нового президента страны Владимира Зеленского готовит соответствующий указ.

Во время своей предвыборной кампании Зеленский назвал ограничения в отношении этих сайтов неоправданными. Месяц спустя Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) опроверг эту информацию. В ведомстве заявили, что в существующей ситуации в информационной среде санкции, наложенные на российские ресурсы, нужно неукоснительно соблюдать.

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