Facebook запустит на Украине программу против дезинформации

Facebook запустит программу противодействия дезинформации на Украине в 2020 году, заявила региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук.

Facebook сотрудничает с 46 глобальными партнерами, которые занимаются проверкой информации, однако партнеров на Украине у компании пока нет, подчеркнула Крук. Это программа противодействия дезинформации называется Тhird-party fact-checker.

«У нас есть потенциальное сотрудничество, но еще не подписан контракт, и, соответственно, мы готовимся к 2020 году, чтобы запустить эту программу в Украине», — заявила представитель Facebook изданию «Детектор медиа».

Менеджер рассказала, что проверка производится по нескольким принципам: это машинное обучение, которое предполагает прогноз «манипулятивности» информации, а также мониторинг.

Сообщается, что Facebook будет визуально выделять в ленте информацию, которая имеет признаки манипуляций.

9 ноября стало известно, что министерство культуры, молодежи и спорта Украины решило ввести понятие «опасной информации».