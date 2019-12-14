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Facebook запустит на Украине программу против дезинформации

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Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska/dpa
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Facebook запустит программу противодействия дезинформации на Украине в 2020 году, заявила региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук.

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Facebook сотрудничает с 46 глобальными партнерами, которые занимаются проверкой информации, однако партнеров на Украине у компании пока нет, подчеркнула Крук. Это программа противодействия дезинформации называется Тhird-party fact-checker.

«У нас есть потенциальное сотрудничество, но еще не подписан контракт, и, соответственно, мы готовимся к 2020 году, чтобы запустить эту программу в Украине», — заявила представитель Facebook изданию «Детектор медиа».

Менеджер рассказала, что проверка производится по нескольким принципам: это машинное обучение, которое предполагает прогноз «манипулятивности» информации, а также мониторинг.

Сообщается, что Facebook будет визуально выделять в ленте информацию, которая имеет признаки манипуляций.

9 ноября стало известно, что министерство культуры, молодежи и спорта Украины решило ввести понятие «опасной информации».

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