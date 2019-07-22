В СНБО Украины заявили об отсутствии планов разблокировать российские соцсети

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины не намерен снимать санкции с российских соцсетей, которые заблокированы в стране. Об этом сообщила в понедельник, 22 июля, пресс-служба СНБО.

Власти Украины в мае 2017 года запретили доступ к «Одноклассникам», «ВКонтакте», «Яндексу» и Mail.ru.

«Реагируя на сложившуюся ситуацию в информационном поле, секретарь СНБО Украины Александр Данилюк обратил внимание <…> на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения санкций [в отношении российский сайтов]», — говорится в сообщении СНБО

В пресс-службе напомнили, что решение о применении или отмене санкций принимает СНБО на основании предложений Верховной рады, президента Украины, кабмина, СБУ и Нацбанка.

Также пресс-служба опубликовала обращение Данилюка к кабмину, СБУ и Нацбанку с просьбой соблюдать санкции.

В конце июня сообщалось, что на Украине в ближайшее время могут разблокировать сервисы «Яндекс», социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». По данным издания Elise Journal, команда президента Украины Владимира Зеленского готовит отмену указа экс-лидера страны Петра Порошенко. Во время своей предвыборной кампании Зеленский назвал ограничения в отношении этих сайтов неоправданными.