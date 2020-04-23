Старые аппараты ИВЛ купили еще в два города Владимирской области

Меценаты закупили просроченные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из той же серии, что для горбольницы Владимира, еще для двух городов региона — Коврова и Мурома. Об этом 23 апреля сообщил директор областного департамента здравоохранения Алексей Мозалев.

«Из данной серии были аппараты поставлены в городскую больницу № 6 Владимира, в Ковров и Муром предлагались», — цитирует его ТАСС. По словам Мозалева, на баланс больницы их не приняли, аппараты для лечения пациентов не использовали.

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за поставки в горбольницу № 6 Владимира 50 аппаратов ИВЛ с истекшим более 15 лет назад сроком эксплуатации. Дело возбудили по факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке медицинских изделий по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ.

По данным СК, руководство ГБУЗ ВО «Городская больница № 6 города Владимира» искало спонсоров по оснащению клиники аппаратами ИВЛ. Медучреждение имеет профильное назначение инфекционного госпиталя.

В конце марта этого года владимирская коммерческая организация купила в обществе с ограниченной ответственностью Костромы 50 аппаратов наркозно-дыхательных «ФАЗА-5 НР». 7 апреля аппараты поставили в больницу.

На стадии получения благотворительной помощи комиссия клиники установила, что аппараты ИВЛ были 1999–2001 годов производства с регистрационными удостоверениями, действительными до ноября 2008 года. Срок их эксплуатации истек более 15 лет назад.

Комиссия признала эти аппараты непригодными для использования.

В результате следствие пришло к выводу о том, что под видом благотворительной помощи в больницу поставили не зарегистрированные в установленном законом порядке, недоброкачественные аппараты ИВЛ общей стоимостью 6 млн рублей.

6 апреля журналистам сообщили о приобретении 40 аппаратов ИВЛ бизнесменами Коврова. Медтехнику купили в Костроме, ее планировали установить в центральной городской больнице и инфекционном корпусе больницы № 1.

По состоянию на 23 апреля во Владимирской области зарегистрировали 339 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Скончались пять пациентов.