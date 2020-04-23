Прямой эфир
Сюжет:

Старые аппараты ИВЛ купили еще в два города Владимирской области

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Меценаты закупили просроченные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из той же серии, что для горбольницы Владимира, еще для двух городов региона — Коврова и Мурома. Об этом 23 апреля сообщил директор областного департамента здравоохранения Алексей Мозалев.

Койке место: президент поручил построить новую инфекционную больницу
Медучреждение для пациентов с COVID-19 должно появиться в Воронежской области

«Из данной серии были аппараты поставлены в городскую больницу № 6 Владимира, в Ковров и Муром предлагались», — цитирует его ТАСС. По словам Мозалева, на баланс больницы их не приняли, аппараты для лечения пациентов не использовали.

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за поставки в горбольницу № 6 Владимира 50 аппаратов ИВЛ с истекшим более 15 лет назад сроком эксплуатации. Дело возбудили по факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке медицинских изделий по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ.

По данным СК, руководство ГБУЗ ВО «Городская больница № 6 города Владимира» искало спонсоров по оснащению клиники аппаратами ИВЛ. Медучреждение имеет профильное назначение инфекционного госпиталя.

В конце марта этого года владимирская коммерческая организация купила в обществе с ограниченной ответственностью Костромы 50 аппаратов наркозно-дыхательных «ФАЗА-5 НР». 7 апреля аппараты поставили в больницу.

На стадии получения благотворительной помощи комиссия клиники установила, что аппараты ИВЛ были 1999–2001 годов производства с регистрационными удостоверениями, действительными до ноября 2008 года. Срок их эксплуатации истек более 15 лет назад.

Комиссия признала эти аппараты непригодными для использования.

В результате следствие пришло к выводу о том, что под видом благотворительной помощи в больницу поставили не зарегистрированные в установленном законом порядке, недоброкачественные аппараты ИВЛ общей стоимостью 6 млн рублей.

6 апреля журналистам сообщили о приобретении 40 аппаратов ИВЛ бизнесменами Коврова. Медтехнику купили в Костроме, ее планировали установить в центральной городской больнице и инфекционном корпусе больницы № 1.

По состоянию на 23 апреля во Владимирской области зарегистрировали 339 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Скончались пять пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин поручил губернаторам Коми и Владимирской области отчитаться по коронавирусу
Пациент с коронавирусом скончался во Владимирской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020