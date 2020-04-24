Жесткий карантин: почему в ЮАР сносят нелегальные изоляторы

В ЮАР в условиях пандемии резко обострилась проблема незаконного захвата земель. Из-за карантина сносить нелегальные постройки и выселять людей на улицу запрещено законом. В связи с этим на пустующих территориях стало появляться всё больше наскоро возведенных жилых строений. Муниципальные власти пытаются уничтожать их, обходя закон, что вызывает протесты нелегалов. Как проходят схватки за землю в разгар эпидемии — в фотогалерее «Известий»