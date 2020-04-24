Жесткий карантин: почему в ЮАР сносят нелегальные изоляторы

В ЮАР в условиях пандемии резко обострилась проблема незаконного захвата земель. Из-за карантина сносить нелегальные постройки и выселять людей на улицу запрещено законом. В связи с этим на пустующих территориях стало появляться всё больше наскоро возведенных жилых строений. Муниципальные власти пытаются уничтожать их, обходя закон, что вызывает протесты нелегалов. Как проходят схватки за землю в разгар эпидемии — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Mike Hutchings
Хаелиша — один из беднейших районов Кейптауна, входящий в пятерку крупнейших трущоб в мире. Более половины его населения живет в лачугах, построенных нелегально, и испытывает нехватку продовольствия. В последний месяц число новых строений начало расти
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Фото: REUTERS/Mike Hutchings
Представители правоохранительных органов и военные сносят новые строения
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Фото: REUTERS/Mike Hutchings
Кто-то успевает вынести накопленное имущество
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Фото: REUTERS/Mike Hutchings
Выселенные жители трущоб переезжают к знакомым или родственникам, заявляя, что в таких условиях не смогут соблюдать социальную дистанцию и самоизолироваться
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Фото: REUTERS/Mike Hutchings
Действия властей, которые местные жители называют противозаконными, встречают резкое сопротивление. В полицейских и солдат летят камни
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Фото: REUTERS/Mike Hutchings
Некоторые, собравшись группами, тут же пытаются восстановить разрушенное жилье
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Фото: REUTERS/Mike Hutchings
Для разгона толпы полицейские применяют слезоточивый газ
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Фото: Getty Images/Gallo Images/Papi Morake
Десятки хижин были уничтожены в Лоули, одном из районов Йоханнесбурга
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Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko
Власти Йоханнесбурга, которые заявили, что не допустят незаконного захвата территорий, наняли для сноса хижин десятки сотрудников Red Ants, южноафриканской частной охранной компании, специализирующейся на расчистке незаконно захваченных территорий
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Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko
Сотрудникам Red Ants дали строгие инструкции — сносить только нежилые строения, а те, в которых есть люди, личные вещи и мебель, не трогать
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Фото: Getty Images/Gallo Images/Papi Morake
Министр ЮАР по населенным пунктам Линдиве Сисулу заявила, что действия муниципальных властей незаконны, сейчас запрещено сносить любое жилье и она будет разбираться с этим вопросом лично
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