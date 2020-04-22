Лечебная грязь: как переносят коронавирус в трущобах Мумбаи

Дхарави — крупнейшие в мире трущобы, расположенные в Мумбаи, — как и ожидалось, стали эпицентром распространения коронавируса в Индии. На территории всего в 215 га проживает около 1 млн человек. Большая плотность населения, антисанитария, дефицит чистой воды и мыла, отсутствие средств к существованию в условиях карантина способствуют быстрому распространению инфекции, не помогает даже дезинфекция. Трущобы в режиме самоизоляции — в фотогалерее «Известий»