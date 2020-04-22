Лечебная грязь: как переносят коронавирус в трущобах Мумбаи

Дхарави — крупнейшие в мире трущобы, расположенные в Мумбаи, — как и ожидалось, стали эпицентром распространения коронавируса в Индии. На территории всего в 215 га проживает около 1 млн человек. Большая плотность населения, антисанитария, дефицит чистой воды и мыла, отсутствие средств к существованию в условиях карантина способствуют быстрому распространению инфекции, не помогает даже дезинфекция. Трущобы в режиме самоизоляции — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Самоизолироваться и соблюдать социальную дистанцию в Дхарави очень сложно. Одной ванной могут пользоваться до сотни жильцов дома, а некоторые просто живут на улицах
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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Однако местные жители делают всё возможное, для того чтобы не заразиться
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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
На многих улицах выросли импровизированные баррикады, чтобы по ним не ходили инфицированные чужаки
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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Каждый самоизолировался по мере возможностей
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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Тем не менее людям приходится покидать свои дома, у кого они есть, чтобы сходить на рынок в попытках что-то заработать, обменять или купить еды
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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Между тем индийский Минздрав предупредил, что 80% выявленных инфицированных имели легкие симптомы болезни или не имели их вообще. Они не имели ни малейшего представления, что являются переносчиками инфекции
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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Медик сажает местного жителя на карантин и отмечает дату его окончания, после того как у соседа был выявлен коронавирус
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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Медики регулярно проводят рейды по трущобам, расспрашивая людей о том, где, с кем, в каких условиях они живут и не чувствует ли кто-то из них и их близких каких-либо недомоганий
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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Полицейские патрулируют улицы Дхарави, выявляя нарушителей карантина
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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Несмотря на принимаемые меры, счет подтвержденных случаев коронавируса в трущобах уже идет на сотни, каждый день выявляются десятки новых случаев. Более 10 человек скончались
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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Индии приближается к 20 тыс. Некоторые эксперты считают, что реальные цифры на порядки выше из-за малого количества проведенных тестов
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