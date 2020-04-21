Столичный размах: как Москва справляется с коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в многомиллионной российской столице, третью неделю сидящей на карантине, продолжает расти. Ожидается, что пик заболеваемости наступит в течение 2–3 недель. «Ближайшее время будет самым трудным для нас», — отметила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Как город готовится к решающему удару — в фоторепортаже «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Московские власти провели дезинфекцию более 300 млн кв. м территории, включая все дороги и общественные пространства
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Особенно тщательно обрабатываются входы в метро, остановки общественного транспорта, территории больниц
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Санитарной обработке подвергаются территории дворов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Подъезды жилых домов обрабатывают антисептиком ежедневно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Регулярно проводится дезинфекция детских площадок, несмотря на то что доступ к ним перекрыт
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
На въезде в Москву сотрудники ГИБДД проверяют все транспортные средства, всех водителей и пассажиров просят предъявить спецпропуска
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Для реализации ограничительных мер в пунктах контроля на въезде в столицу пришлось сузить проезжую часть. Если объективных причин для въезда в город у водителя и пассажиров нет, их развернут обратно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Пешеходам, направляющимся в ближайший к месту проживания магазин или аптеку, спецпропуск не нужен. Сотрудники Росгвардии патрулируют улицы Москвы, выявляя нарушителей режима самоизоляции. Пенсионерам предписано вообще не выходить из дома до окончания карантина, а пользоваться услугами волонтеров и соцработников
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В Москве к 20 апреля было выявлено 26 350 случаев заражения коронавирусом. В лечебных учреждениях столицы уже находятся около 6,5 тыс. пациентов. Первой начала принимать больных с Covid-19 больница в Коммунарке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Новый коронавирусный центр на 800 мест с возможностью увеличения до 900 за месяц был возведен в районе деревни Голохвастово в «новой Москве»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Более 10 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц техники работали ежедневно и круглосуточно. С 20 апреля больница начала прием пациентов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Лечебный корпус № 6 Городской клинической больницы им. С.И. Спасокукоцкого был оперативно перепрофилирован для лечения зараженных коронавирусом. Он сможет принять до 450 человек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В городской клинической больнице № 15 имени Филатова под прием больных с коронавирусом перепрофилировали три корпуса. Клиника сможет принять более 1,3 тыс. больных, более 110 коек выделено в отделении реанимации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
COVID-центры также создаются на базе столичных поликлиник. Более 40 лечебных учреждений, где есть кабинеты компьютерной томографии, будут диагностировать больных и оказывать им помощь амбулаторно. Лечение в стационарах, в том числе на базе частных клиник, будет осуществляться бесплатно по полисам ОМС
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