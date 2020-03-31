Плечом к плечу: как Индия уходила на карантин

Внезапное введение 21-дневного общенационального карантина в Индии вызвало панику среди трудовых мигрантов. Закрытие предприятий, прогнозируемое разорение частников, увольнения, невыплаты зарплат вынудили миллионы людей бежать из больших городов в родные деревни. Что происходило в те четыре часа, которые оставались с момента объявления о карантине до его начала, и чем это грозит в дальнейшем — в фотогалерее «Известий»