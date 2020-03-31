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Плечом к плечу: как Индия уходила на карантин

Миллионы оставшихся без работы людей ринулись в родные деревни в переполненных автобусах
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Люди не могут уехать домой из Нью-Дейли
Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis
Внезапное введение 21-дневного общенационального карантина в Индии вызвало панику среди трудовых мигрантов. Закрытие предприятий, прогнозируемое разорение частников, увольнения, невыплаты зарплат вынудили миллионы людей бежать из больших городов в родные деревни. Что происходило в те четыре часа, которые оставались с момента объявления о карантине до его начала, и чем это грозит в дальнейшем — в фотогалерее «Известий»
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Люди не могут уехать домой из Нью-Дейли
Фото: REUTERS/Adnan Abidi
На автобусной станции на окраине Нью-Дели скопились толпы людей. Они брали автобусы штурмом
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Люди не могут уехать домой из Нью-Дейли
Фото: REUTERS/Adnan Abidi
Даже за самые неудобные места в автобусе разворачиваются схватки
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Люди не могут уехать домой из Нью-Дейли
Фото: REUTERS/Adnan Abidi
Места на крыше достаются самым удачливым и проворным — давно привыкшие к подобному способу передвижения индусы считают их самыми комфортными
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Люди не могут уехать домой из Нью-Дейли
Фото: REUTERS/Adnan Abidi
Так как точные сроки окончания карантина сказать пока не может никто, в родные деревни возвращаются целыми семьями, прихватив всё нажитое имущество
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Люди не могут уехать домой из Нью-Дейли
Фото: REUTERS/Adnan Abidi
В суматохе и давке самое главное — не потерять и довезти до дома детей в целости и сохранности
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Люди не могут уехать домой из Нью-Дейли
Фото: REUTERS/Amit Dave
В качестве пассажирского транспорта используется всё — автобусы, грузовики, гужевые повозки
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Люди не могут уехать домой из Нью-Дейли
Фото: REUTERS/Adnan Abidi
Некоторые пытаются соблюдать меры предосторожности даже в таких условиях
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Люди не могут уехать домой из Нью-Дейли
Фото: REUTERS/Amit Dave
О 1,5 м между пассажирами, перемене масок каждые два часа и обработке антисептиком тут можно только мечтать. Чем обернется массовый исход из эпицентров заражения с путешествиями в таких условиях — скоро покажет статистика
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Люди не могут уехать домой из Нью-Дейли
Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis
Но в большинстве случаев рабочим не до этого — добраться бы до родного дома, где только стены и помогут
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