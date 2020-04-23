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В Москве врачи провели пробное лечение COVID-19 с помощью гелия

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Экспериментальную методику лечения коронавируса с помощью применения гелия разработали московские медики. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

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В настоящий момент испытания аппарата для данной технологии проводятся в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Суть новой методики состоит в том, что пациент с коронавирусом дышит подогретым до 92 градусов оксидом гелия в течение 15 минут. Кровоток в легких в результате данной манипуляции, увеличивается, улучшая диффузию кислорода через альвеолярную мембрану. Также процедура снижает сопротивление дыхательных путей, расслабляя гладкую мускулатуру.

При этом активность вируса снижается на фоне высокой температуры газа. Пациент в свою очередь не ощущает дискомфорта из-за жара. Как отметили в департаменте, весь процесс можно сравнить с «посещением сауны», пишет «РИА Новости».

Отмечается, что сам по себе гелий может предотвращать кислородное голодание, что способствует ранней профилактике связанных с COVID-19 осложнений. Газ также улучшает кровоснабжение и микроциркуляцию в различных тканях организма. Новая российская методика уже заинтересовала врачей в 10 странах мира, в том числе в США и Франции.

За последние сутки в Москве выявили 1959 новых случаев коронавируса. Таким образом, количество зараженных в столице достигло 33 940 человек. Около 80% новых пациентов — люди моложе 65 лет.

По состоянию на 23 апреля, как сообщает оперштаб, в России 62 733 подтвержденных случаев коронавируса, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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