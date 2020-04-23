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ФАС проверит торговые сети из-за повышенных цен на лимоны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит поставщиков и торговые сети из-за роста цен на лимоны до 500%, заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Он подчеркнул, что ведомство проконтролирует «каждую сделку» поставщиков.

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«В целом при довольно положительном состоянии этого лимонного рынка есть у нас несколько просто вопиющих фактов, когда 300%, 400% — до 500% на одном этапе доходила наценка. Это было и у сетей, и у поставщиков. И мы эти факты отфиксировали», — сказал он в ходе видеоконференции с торговыми сетями по вопросам цен на продукты, включая лимоны, в четверг, 23 апреля.

При этом Тенишев отметил, что рост цен на лимоны, которые зафиксировали в марте-апреле текущего года, связан с сокращением импорта до 41% и повышенным спросом на продукт в период эпидемии.

«Часть импортеров подняла цены до 50–57%, максимальный рост цены был. Рост спроса — к сожалению, у нас время от времени всплывают всяческие фейки относительно полезных свойств тех или иных продуктов в период коронавируса. Сошлось это всё и обусловило рост цен», — объяснил он.

Ранее в четверг в Минпромторге сообщили, что цены на продукты в России стабильны, поводов для беспокойства о возможном резком скачке нет.

Также в министерстве заверили, что ажиотаж на продукты питания, который наблюдался в марте, спал, «полки магазинов полны товаров» и продовольственные товары не закончатся.

16 апреля сообщалось, что возросшие на фоне эпидемии коронавируса в стране цены на лимоны, имбирь и чеснок вернулись на прежний уровень.

13 апреля в Роспотребнадзоре рассказали, что чеснок, лимоны и мед укрепляют иммунитет, но не играют существенной роли в профилактике коронавирусной инфекции COVID-19.

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