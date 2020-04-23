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Ростовские суды вернули половину протоколов о нарушении самоизоляции

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В Ростове-на-Дону суды начали возвращать административные материалы, которые были составлены за нарушение обязательной самоизоляции, пишет Donday. В данный момент выходить из дома можно только в продуктовый магазин или аптеку. При наличии спецпропуска можно добираться до работы.

Составляли протоколы по двум статьям. Одна из них — это нарушение закона в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вторая — несоблюдение правил поведения при чрезвычайной ситуации. В первом случае штраф достигает 45 тыс. рублей, во втором — 30 тыс., отмечает RostovGazeta.

«Верховный суд пояснил, что по первой статье можно наказать только заразившихся людей или с подозрением. Из-за этого Ленинский суд вернул 62 протокола из 118», — пишет издание.

Ранее Верховный суд (ВС) России уточнил сроки привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на фоне эпидемии коронавирусной инфекции. Cрок давности привлечения к ответственности за такое правонарушение составляет один год с момента его обнаружения. Соответствующая часть статьи Кодекса об административных правонарушениях была введена в КоАП 1 апреля 2020 года.

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