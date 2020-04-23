Охоту на птиц запретили в Омской области

В Омской области ограничили весеннюю охоту. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Бурков.

Ограничения вводятся в связи с угрозой распространения коронавируса. Они будут действовать с 25 апреля по 10 мая. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Согласно указу, в регионе запрещена спортивная и любительская охота на пернатую дичь. В региональном министерстве природных ресурсов и экологии напомнили, что за отстрел дичи без разрешения жителям региона грозит лишение права заниматься охотой на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что на территории Красноярского края, где действует аналогичный запрет на весеннюю охоту, отстрел дичи разрешили в северных районах, так как местным жителям необходимо ходить в лес, чтобы добыть мясо для ежедневного питания.