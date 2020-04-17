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Весеннюю охоту отменили в Челябинской области

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Фото: TASS/DPA/Friso Gentsch
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Министерство экологии Челябинской области сообщило о запрете на весеннюю охоту в регионе. Ситуация связана с угрозой распространения коронавируса.

Предполагалось, что в южных районах сезон охоты должен был стартовать с 18 апреля, в остальных районах – с 25 апреля. Однако в связи с режимом самоизоляции рекомендовано ограничить все виды охоты. Запрет на добычу охотничьих ресурсов введен до 5 мая. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Заместитель министра экологии региона Виталий Безруков отметил, что такое решение далось властям нелегко. Сезона охоты ожидали более 15 тыс. южноуральцев.

Запрет на охоту введен в 45 регионах РФ. Например, в Приморье ограничение будет действовать до конца апреля.

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