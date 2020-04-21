Охоту на птиц разрешили в Башкортостане

В Башкирии с 25 апреля будет разрешена охота на птиц. При этом охотники должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования для предотвращения распространения коронавируса.

В соответствии с указом главы Башкортостана гражданам разрешены две поездки в неделю, из которых только одна поездка может быть совершена на охоту. При этом время в пути от дома до места охоты не должно превышать 90 минут. Об этом пишет ИА «Башинформ».

Охотникам необходимо зарегистрировать факт поездки на электронном сервисе по выдаче цифровых пропусков. Подать заявление на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов можно через портал госуслуг. Получить разрешение необходимо очно и без очереди, с использованием средств индивидуальной защиты, в маске и перчатках и с соблюдением социальной дистанции 1,5–2 м.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане режим самоизоляции продлен до конца мая.

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