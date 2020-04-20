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Весеннюю охоту ограничили в Красноярском крае

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В Красноярском крае ввели запрет на любительскую и спортивную охоту на водоплавающую и боровую дичь. Добыча охотничьих ресурсов разрешена только в северных районах региона.

Ограничение не распространяется на Таймырский, Туруханский, Эвенкийский и Долгано-Ненецкий районы. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. В данных муниципалитетах охота является частью жизнеобеспечения.

Всего в Красноярском крае зарегистрировано более 115 тыс. охотников. Решение об ограничении добычи охотничьих ресурсов принято для того, чтобы местные жители не нарушали режим самоизоляции.

Решение об ограничении охотничьего сезона было принято во многих регионах России. К примеру, в Челябинской области запрет действует до 5 мая.

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