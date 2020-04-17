Сезон весенней охоты отменен в Удмуртии

В Удмуртии запретили весеннюю охоту. Соответствующее постановление подписал глава республики Александр Бречалов. Запрет введен в отношении любительской и спортивной охоты на водоплавающую и боровую дичь на территории охотничьих угодий региона. Изначально сезон планировали начать 25 апреля и завершить 4 мая.

Разрешения на добычу, выданные до введения ограничения, необходимо сдать по месту получения или направить почтой в адрес Минприроды Удмуртии. Уплаченными госпошлинами можно будет воспользоваться при получении охотничьей путевки после снятия запрета, передает ИА «Сусанин».

Напомним, в Приморье до конца апреля временно запрещено охотиться. Мера связана с необходимостью противодействовать распространению коронавирусной инфекции. Нельзя стрелять ни в каких зверей и птиц независимо от того, есть у них краснокнижный статус или нет.