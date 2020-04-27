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Художества вируса: цены на русское искусство могут упасть в два раза

Айвазовского предлагают за миллион, а современные работы — от €100
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nils Jorgensen
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Художества вируса: цены на русское искусство могут упасть в два раза
2020-04-23 13:04:09">
2020-04-23 13:04:09
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В этом году все весенние арт-аукционы из-за пандемии пришлось перенести на июнь–июль или перевести в дистанционный режим. Так, 26 мая аукционный дом Sotheby’s начнет торги русской живописью — впервые только онлайн. Среди топ-лотов — картины Рериха, Саврасова, Айвазовского. Цены на произведения отечественных художников могут упасть вдвое, признанные мэтры временно перестанут поставлять на рынок новые работы, а общий объем продаж серьезно сократится. Однако период кризиса — хороший шанс для молодых художников. Такие выводы можно сделать из прогнозов экспертов и представителей арт-бизнеса, опрошенных «Известиями».

Раскинули Сети

Арт-индустрия одной из первых пострадала от пандемии: еще до введения жестких карантинных мер музеи и галереи по всему миру стали закрывать, а аукционы — отменять или переносить на лучшие времена. «Продажи практически остановились, а то, что остается, держится лишь на личных контактах с коллекционерами», — жаловались галеристы «Известиям». Впрочем, многие перенесли торговлю в онлайн. На виртуальное пространство сделали ставку и аукционы, включая крупнейшие.

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Третьяковка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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— Аукционный бизнес носит сезонный характер, наши основные торги проходят весной и осенью. В этом году все весенние торги из-за пандемии пришлось перенести на июнь–июль или перевести на онлайн-платформу, — рассказала «Известиям» глава российского офиса Sotheby’s Ирина Степанова. — Конечно, на онлайн-торгах мы представляем лоты в более доступной ценовой категории. Но если владельцы вещей готовы выставить более дорогое искусство, мы с удовольствием включим их в аукцион.

Так, 26 мая аукционный дом Sotheby’s начнет торги русской живописью — впервые только онлайн. Среди топ-лотов — картины Рериха, Саврасова, Маковского, но главное — морской пейзаж Ивана Айвазовского «Неаполитанский залив спокойным утром» (1878). Произведение выделяется размером: более чем 2 м в ширину. Отсюда и немалый эстимейт £800 тыс. — £1,2 млн. Однако, если посмотреть историю торгов, становится ясно, что это весьма осторожная оценка.

За последние годы на рынке было лишь несколько работ кисти великого мариниста, сопоставимых по габаритам и периоду создания. Полотно «Кораблекрушение у берега Черного моря» (1887) при оценке £1,4–1,8 млн было продано в 2014 году более чем за $2,7 млн. А на пейзаж 1873 года «Американские суда у скалы Гибралтара» аукционный дом Christie’s в 2015 году установил ценник £2–2,5 млн, даром что его метраж существенно меньше — 1,33 м в ширину.

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Айвазовский

Картина Ивана Айвазовского «Вид Константинополя и пролива Босфор»

Фото: Айвазовский/ayvazovskiy.su

В 2012 году «Вид Константинополя и пролива Босфор» ушел на Sotheby’s и вовсе за $5,2 млн. Хотя в этом случае цена объясняется более ранним периодом написания (1850-е), а также состоянием рынка: в начале 2010-х он был на пике. Очевидно, сейчас аукционный дом решил перестраховаться. Все понимают: коллекционеры будут вести себя особенно осмотрительно. А невозможность увидеть произведение вживую сделает маловероятной спонтанную эмоциональную покупку.

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Между двух полюсов

Кризис ударит и по современному российскому искусству. Хотя пока заметного падения цен не произошло, эксперты прогнозируют повторение спада 2014 года.

Арт-рынок, как и вся экономика, переживает шок. Текущую ситуацию можно сравнить с кризисом шестилетней давности. Тогда падение аукционных продаж современного российского искусства составило 39%: с €9,65 млн в 2013 году до €5,88 млн в 2014-м, — сообщила «Известиям» Ксения Подойницына, основатель рейтингового агентства InArt.

Сегодня в лучшем положении окажется рынок недорогих работ, считают эксперты. Чтобы понять, какова текущая ситуация в этой сфере, можно обратиться к результатам аукциона VLADEY, ориентированного как раз на российский contemporary art. В анонсированной недавно серии онлайн-торгов «Все по 100. На карантине» прошли уже три сессии, и пока результаты хорошие, хотя торги идут каждую неделю и без предаукционной выставки: все лоты проданы, медианная стоимость работ (около €700) осталась на докарантинном уровне, а общий объем продаж даже немного вырос: €207,6 тыс. за часть апреля против €151 тыс. за февраль.

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аукцион

Аукцион VLADEY в 2014 году

Фото: commons.wikimedia.org/Regina Gallery
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Результаты первых трех аукционов показывают интерес публики как к новым именам, так и к произведениям звезд современного искусства. Демократичный формат, где все лоты стартуют со €100, показывает стабильность рынка недорогих работ, — сказал «Известиям» основатель VLADEY Владимир Овчаренко. Но в более дорогом сегменте, по его словам, пришло время скидок. Теперь при покупках в галереях можно серьезно торговаться.

По мнению Владимира Овчаренко, ближайшие год-два рынок современного искусства в России будет неоднородным — цены на топовые вещи будут расти, их сейчас мало, в демократичном секторе (до 500 тыс. рублей) тоже будет постоянный спрос и много новых клиентов. А вот между этими полюсами возникнет проблема: там ожидается стагнация, цены придется снижать. С ним солидарна основатель и глава галереи «Эритаж» Кристина Краснянская.

— Средний сегмент — условно говоря, интерьерное искусство «бизнес-класса» — пострадает в первую очередь. Здесь возможны панические настроения, многие владельцы будут стремиться продать поскорее такие вещи. Поэтому для людей со свободными средствами это удачный момент для приобретений, — советует Кристина Краснянская.

По мнению коллекционера, основателя Музея Art4 Игоря Маркина, цены на наше искусство упадут в два раза, причем везде — и в России, и на западных аукционах.

К4
Картина

Картина Николая Фешина «Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо», представленная на предаукционной выставке топ-лотов аукциона «Шедевры русского искусства» Christie’s в 2019 году

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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На вопрос «Известий», собирается ли сам Маркин воспользоваться этой ситуацией и пополнить свое собрание, он ответил утвердительно, но посетовал, что совершенно непонятно, когда состоятся следующие серьезные торги. «В онлайне шедевры не продают», — категоричен коллекционер. Отчасти с ним солидарен и Владимир Овчаренко. Он сообщил, что VLADEY пока не устраивают вечерних торгов с эстимейтами, поскольку они все-таки требуют посещения.

Взять паузу

Галеристы, впрочем, и без того советуют художникам первого эшелона пока придержать работы.

Мэтры, скорее всего, просто выйдут из игры на некоторое время и будут ждать нормализации обстановки на рынке. Во всяком случае я бы так делал на их месте, — поделился с «Известиями» директор галереи ГУМ-Red-Line Игорь Казаков.

По его мнению, арт-рынок ждет существенное снижение, которое отразится на всех направлениях и группах товаров. Что касается современного русского искусства — этот сегмент и так уже долгое время падал, а сейчас падение увеличится еще больше.

Впрочем, говоря о перспективах, собеседники «Известий» сохраняют сдержанный оптимизм. По их мнению, как только ситуация в экономике нормализуется, рынок довольно быстро оживет.

К5
Картина
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

— Уже в 2015 году рынок отыграл 43,4% падения после кризиса 2014-го, и в дальнейшем рост продолжился, — напоминает Ксения Подойницына.

По мнению Кристины Краснянской, всё вернется на прежний уровень через полтора-два года.

Но строить долгосрочные прогнозы сейчас трудно: никто не знает, сколько продлится пандемия и сопутствующие ей ограничения. И хотя кризисов в истории было немало, именно такую ситуацию мир переживает впервые.

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