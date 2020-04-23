В Кузбассе лесной пожар перекинулся на третий населенный пункт

Лесной пожар перекинулся на третий населенный пункт в Кемеровской области. В настоящее время горят уже шесть домов, сообщили 23 апреля в МЧС.

Шесть жилых домов загорелись от пала сухой травы в селе Пашково в Яшкинском районе Кемеровской области и еще четыре дома горят в Кедровке, уточняет «РИА Новости».

Огонь перекинулся на жилые дома, предварительно, от несанкционированного пала сухой травы. Спасатели наращивают силы и средства для борьбы с огнем.

Ранее три дома загорелись от лесного пожара в селе Краснинское Промышленновского района Кузбасса. 22 строения сгорели в селе Постниково Ижморского района из-за пала травы, пострадавших нет.

Накануне в Забайкальском крае загорелись 730 га тайги в заказнике Цасучейский бор. Огонь на заказник перекинулся со степного пожара.