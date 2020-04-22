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Более 700 га тайги загорелось в Забайкальском крае

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Фото: РИА Новости
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В Забайкальском крае загорелись 730 га тайги в заказнике Цасучейский бор. Об этом 22 апреля сообщается на сайте регионального правительства.

Тушением пожара занимаются 89 сотрудников лесоохраны и 26 единиц техники. Огонь на заказник перекинулся накануне, 21 апреля, со степного пожара.

Данные о возгорании переданы в государственный пожарный надзор для выявления виновных в случившемся, пишет RT.

По данным на утро среды, 22 апреля, в Забайкалье зафиксировано семь пожаров, пишет сайт aif.ru. Из них четыре действуют на площади 785 га, три — локализовано на площади 4,1 тыс. га. Всего в ликвидации возгорания задействовано 234 человека и 52 единицы техники.

В лесах Забайкальского края установлен режим чрезвычайной ситуации, запрещающий населению посещать леса и разводить костры.

За минувшие выходные, 18 и 19 апреля, в Тюменской области ликвидировали шесть лесных пожаров. Площадь возгорания превысила 184 га.

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