Вкусовой барьер: в РФ хотят обнулить пошлины на сырье для соков и пюре

Производители пищевой продукции предложили на 1,5–2 года обнулить ввозные пошлины на импортное сырье, упаковку, а также оборудование, необходимое для изготовления товаров. Речь идет о 149 наименованиях, в том числе об ингредиентах для детского питания — соках и пюре. С такой инициативой к главе правительства Михаилу Мишустину обратился Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН). С письмом ознакомились «Известия». Сейчас пошлины составляют 5–15% суммы поставки, их обнуление позволит отечественным производителям сдержать рост цен.

Для детского питания

Письмо на имя председателя правительства президент СПБН Максим Новиков направил 3 апреля. «Известия» ознакомились с инициативой.

Как следует из документа, среди 149 наименований, на которые производители просят обнулить пошлины, — фруктовые пюре, концентраты, замороженная продукция, соки и их концентраты, витамины и сахара. Также в перечень попали экстракты, красящие вещества, воды обычные и минеральные, ферменты. Сейчас ввозные пошлины на эти категории составляют 5–15% от закупочной цены. Компании приобретают необходимое сырье в Европейском союзе, Китае, Вьетнаме, Турции, Сербии, африканских странах и т.д., отмечено в документе.

Фрукты, из которых делаются пюре и концентраты, не растут в России (например, персики, абрикосы, бананы, груши, манго, гуава и другие). Что касается включенного в перечень оборудования для заводов, оно не имеет отечественных аналогов, хотя широко используется производителями.

Как отметил в письме Максим Новиков, индустрии и потребителям потребуется максимум два года, чтобы адаптироваться к новым курсам валют и экономическим реалиям. Такие выводы он сделал на основе опыта кризисов 2008 и 2014 годов. Обнуление пошлин на этот период может сдержать рост цен на товары — в том числе на детское питание.

На горизонте роста цен

Если негативные экономические тенденции из-за колебания курса валют на рынке сохранятся, цены на детское питание и напитки могут вырасти уже в течение года, пояснил «Известиям» Максим Новиков.

— Например, стоимость сырья, ингредиентов и оборудования для изготовления соковой продукции и безалкогольных напитков уже выросла, — сказал он. — Но сейчас российские производители сдерживают процессы повышения отпускной цены товара за счет имеющихся запасов сырья.

Насколько конкретно могут вырасти розничные цены в перспективе, он ответить затруднился: доля импортного сырья и компонентов разнится в зависимости от товара. Эксперт предположил, что соки и безалкогольные напитки могут подорожать на 7–12% в течение года.

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова сказала «Известиям», что, по оценкам международных экспертов, почти 50% добавленной стоимости в отечественном агросекторе и пищевой промышленности создается при иностранном участии. От зарубежного сырья зависят те отрасли, которые используют фрукты (особенно тропические), овощи или продукты их переработки. Эксперт выделила производство соков и некоторых безалкогольных напитков, детского питания, а также кондитерскую промышленность.

Она согласна, что пошлины на импортное сырье нужно снижать, особенно если речь идет о товарах, которые не изготавливаются в РФ. Хотя со временем нужно будет поощрять отечественных производителей выпускать качественные аналоги импортному сырью или оборудованию, если это возможно, добавила она.

Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев поддержал инициативу коллег. По его словам, бизнес прикладывает усилия, чтобы не допустить резкого роста цен на продукцию. Но, подчеркнул эксперт, падение курса национальной валюты приводит к росту стоимости импорта. Меры по обнулению пошлин на зарубежное сырье могут в определенной степени компенсировать это подорожание.

— Несмотря на то что практически все компании стремятся использовать сырье, производимое в России, доля импорта остается значительной. Это связано с тем, что отечественные изготовители пока не могут удовлетворить все потребности, в первую очередь по необходимым объемам, — подчеркнул он. — Некоторые виды овощей и фруктов не произрастают в РФ или производятся в ограниченных количествах в силу климатических причин.

В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) «Известиям» сообщили, что предлагают обнулить пошлины на сырье, полуфабрикаты для производства и готовую продукцию. АСКОНД уже направляла аналогичное предложение, сказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации Вячеслав Лашманкин.

Он уверен, что это одна из самых очевидных мер господдержки для отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, которая направлена на снижение нагрузки на производителей в период пандемии и на этапе выхода из кризисной ситуации.

В пресс-службе Минпромторга «Известиям» сказали, что предложения производителей к ним не поступали и переадресовали запрос в Минсельхоз. В Министерстве сельского хозяйства на момент публикации на запрос не ответили. В ФТС рекомендовали обратиться в Минэкономразвития, но в ведомстве не смогли предоставить оперативный ответ. «Известия» также запросили пресс-службу правительства.

В конце марта Минсельхоз собирал предложения отрасли по обнулению пошлин на ввоз сельхозпродукции и пищевых товаров. Обычно министерство выступает с такими инициативами на площадке ЕЭК. Дело в том, что меры тарифной и нетарифной политики во внешнеторговом обороте этой продукции принимаются на уровне Евразийского союза.