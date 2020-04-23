Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил расширить систему цифровых пропусков на все российские регионы. С такой инициативой он выступил в среду, 22 апреля, на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

По его мнению, такая мера поможет контролировать перемещение людей между регионами и позволит не приостанавливать его, сообщает «Газета.ру».

«Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие регионы», — сказал Собянин.

Он пояснил, что систему электронных пропусков можно развернуть и на другие регионы с целью контроля поездок на железнодорожном, авиационном и автотранспорте.

«Чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее», — добавил мэр Москвы.

Мэр напомнил, что со среды в Москве введен автоматический контроль за всеми, кто передвигается на личном и общественном транспорте.

Обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы и Подмосковья действует с 29 марта, пропускной режим для перемещения на личном или общественном транспорте — с 15 апреля и уже продлен до 1 мая.

Оформить цифровой пропуск для передвижения на транспорте по Москве можно бесплатно через портал nedoma.mos.ru, позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив SMS на номер 7377. Жители Подмосковья могут воспользоваться сайтом госуслуг или же мобильным приложением «Госуслуги СТОП Коронавирус». Ранее в оперштабе объяснили, почему пропуска могут аннулировать.