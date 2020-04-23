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Сериал «Мир Дикого Запада» продлили на четвертый сезон

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Фото: Global Look Press
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Сериал «Мир Дикого Запада» продлен на четвертый сезон. Об этом 22 апреля сообщил американский еженедельник Variety.

По словам программного директора телеканала HBO Кэсси Блойс, решение о продлении сериала приняли еще до окончания третьего сезона шоу.

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«Мы наслаждались каждым поворотом мыслей мастеров Джонатана Нолана и Лизы Джой от западного тематического парка до технократического мегаполиса ближайшего будущего», — приводит слова Блойса НСН.

Блойс выразил свое восхищение оригинальными творческими идеями создателей сериала Джонатана Нолана и Лизы Джой и признался, что ему не терпится увидеть «куда заведет их вдохновение», пишет REGNUM.

Третий сезон сериала «Мира Дикого Запада» стартовал 15 марта. Выход последнего эпизода намечен на 3 мая.

Первый сезон сериала вышел в октябре 2016 года, пишет сайт kp.ru. Он рассказывает о футуристическом парке развлечений под названием «Мир Дикого Запада», где живут андроиды, с которыми посетителям позволено делать что угодно. Второй сезон зрителям представили в 2018 году.

21 апреля сообщалось, что премьера актуального сериала «Закрытый сезон» с Дарьей Урсуляк, Кириллом Гребенщиковым и Нелли Уваровой в главных ролях состоится на more.tv и Wink 28 апреля. Историю о южном городке, в котором неожиданно от странной болезни начинают умирать еще вчера казавшиеся здоровыми люди, придумала Алена Званцова, сценаристка «Оттепели» и создательница «Частицы вселенной».

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