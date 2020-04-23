Сериал «Мир Дикого Запада» продлили на четвертый сезон
Сериал «Мир Дикого Запада» продлен на четвертый сезон. Об этом 22 апреля сообщил американский еженедельник Variety.
По словам программного директора телеканала HBO Кэсси Блойс, решение о продлении сериала приняли еще до окончания третьего сезона шоу.
«Мы наслаждались каждым поворотом мыслей мастеров Джонатана Нолана и Лизы Джой от западного тематического парка до технократического мегаполиса ближайшего будущего», — приводит слова Блойса НСН.
Блойс выразил свое восхищение оригинальными творческими идеями создателей сериала Джонатана Нолана и Лизы Джой и признался, что ему не терпится увидеть «куда заведет их вдохновение», пишет REGNUM.
Третий сезон сериала «Мира Дикого Запада» стартовал 15 марта. Выход последнего эпизода намечен на 3 мая.
Первый сезон сериала вышел в октябре 2016 года, пишет сайт kp.ru. Он рассказывает о футуристическом парке развлечений под названием «Мир Дикого Запада», где живут андроиды, с которыми посетителям позволено делать что угодно. Второй сезон зрителям представили в 2018 году.
21 апреля сообщалось, что премьера актуального сериала «Закрытый сезон» с Дарьей Урсуляк, Кириллом Гребенщиковым и Нелли Уваровой в главных ролях состоится на more.tv и Wink 28 апреля. Историю о южном городке, в котором неожиданно от странной болезни начинают умирать еще вчера казавшиеся здоровыми люди, придумала Алена Званцова, сценаристка «Оттепели» и создательница «Частицы вселенной».