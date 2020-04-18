Соавтор Линча намекнул на возможное продолжение сериала «Твин Пикс»

Американский продюсер и сценарист Марк Фрост, создавший совместно с режиссером Дэвидом Линчем сериал «Твин Пикс» (Twin Peaks), намекнул на возможное продолжение проекта. Об этом шоураннер рассказал в интервью изданию IndieWire в четверг, 16 апреля.

По словам Фроста, он не исключает возможность съемок продолжения третьего сезона сериала «Твин Пикс: Возвращение», потому что история должна быть закончена.

«Купер (главный герой сериала. — Ред.) бросил вызов правилам, пытаясь исправить страшную ошибку. Но в итоге сам заплатил высокую цену. Что касается создания четвертого сезона, я никогда не говорю никогда. Кто мог ожидать, что мы вернемся почти через 25 лет? При этом «Возвращение» имело успех. Я считаю, сейчас нам нужно подождать и посмотреть, что будет дальше», — отметил продюсер.

Подробности о продолжении сериала Фрост затронул в своей новой книге «Разговоры с Марком Фростом» (Conversations with Mark Frost), вышедшей в феврале этого года. В ней он заявил всем читателям и поклонникам культового шоу о том, что не хочет «полностью закрывать дверь» и оставлять фанатов без надежды на продление проекта.

Также Фрост в беседе с журналистами поделился историей создания фильма «Малхолланд Драйв», который задумывался как продолжение сериала «Твин Пикс». Изначально Фрост и Линч хотели рассказать о персонаже Одри Хорн (Шерилин Фенн), однако проект отменили, а в конечной версии киноленты сыграла актриса Наоми Уоттс.

До этого Марк Фрост написал несколько романов, раскрывающих подробности загадок сюжета сериала. Он является автором книг «Тайная история Твин-Пикс» (2016) и «Твин-Пикс: Последнее досье» (2017).Твин-Пикс. Тайный дневник Лоры Палмер. При этом дочь главного режиссера Дженнифер Линч также опубликовала книгу «Твин-Пикс: Тайный дневник Лоры Палмер» (1990), раскрывающую личность одной из главных героинь первого сезона.

Сериал «Твин Пикс» вышел в 1990 году. Помимо оригинальной истории был выпущен фильм-приквел «Твин Пикс: Сквозь огонь». В 2017 году вышел мини-сериал «Твин Пикс: Возвращение», который рассказывал о героях через 25 лет после окончания первого сезона. Издания «Rolling Stone», «The Washington Post» и «Esquire» назвали его лучшим телевизионным шоу года.

16 июня 2019 года стало известно о закрытии школы в штате Вашингтон, в которой снимались многие сцены оригинального сериала «Твин Пикс».