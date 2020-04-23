Россияне стали активнее скупать средства от похмелья

Россияне стали гораздо активнее приобретать средства от похмелья. В последние недели рост продаж таких препаратов доходил до 164%, свидетельствуют данные DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».

Речь о таких средствах, как алка-зельтцер, упсарин, аспирин, зорекс, лимонтар, алька-прим. По последней информации, в период с 9 по 12 апреля российские граждане купили в аптеках 790,6 тыс. упаковок лекарственных препаратов, снимающих похмельный синдром. Отмечается, что это на 83% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В денежном выражении продажи препаратов от похмелья оцениваются в 238,7 млн рублей — на 78% больше, чем в 2019-м. Разница показателей роста может быть связана с тем, что в этом году покупатели отдавали предпочтение средствам по более низкой цене. В 2020-м средняя стоимость в рассматриваемой категории составила 302 рубля, а в 2019-м — 306 рублей.

Всего с начала года аптеки реализовали 1,9 млн упаковок средств от похмелья — на 24% больше, чем в прошлом году. Наибольшие объемы продаж приходятся на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республику Татарстан.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал данные и отметил, что принятые властями меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции — не повод пьянствовать. Ряд препаратов, считающихся антипохмельными, используют при лечении гриппа и ОРВИ, а сейчас как раз простудный сезон, и всплеск продаж может быть связан с этим, предположил Евгений Брюн.

«Не могу утверждать, что люди стали больше пить. Количество экстренных госпитализаций в связи с психозами или тяжелыми абстиненциями в марте и апреле практически не отличается, даже есть некоторое снижение», — заявил медик «Известиям».

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Антивирусный набор: россияне скупили средства от похмелья