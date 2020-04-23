Полицейским могут разрешить вскрывать автомобили и оцеплять дома

Правительство России подготовило законопроект о расширении прав полицейских. Об этом 22 апреля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на текст документа.

В нем предлагается разрешить полицейским вскрывать машины для спасении жизни граждан, а также для предотвращения преступлений и обеспечения безопасности при массовых беспорядках и ЧС, пишет НСН.

Уточняется, что в случае отсутствия хозяина транспортного средства его уведомят о вскрытии в течение суток. Также сотрудники полиции, предположительно, не будут нести ответственность за повреждение авто в ходе вскрытия, если их действия носили законный характер.

Помимо этого, сотрудникам правоохранительных органов могут позволить оцеплять и блокировать территории, жилые дома и иные объекты, а также проводит осмотр в границах оцепления. Законопроект также предусматривает возможность для полицейских огораживать места для проведения массовых мероприятий, пишет RT.

Кроме того, при угрозе нападения на сотрудника полиции в момент задержания преступника, работник сможет применять огнестрельное оружие, пишет «Газета.ру».

По данным «Интерфакса», поправки одобрены кабмином, в Госдуму их пока не внесли.

21 апреля сообщалось, что Министерство юстиции предложило перенести на июнь подготовку нового Кодекса об административных правонарушениях. Ведомство еще дорабатывает проект нового КоАПа с учетом всех замечаний и предложений, которые поступают в министерство.