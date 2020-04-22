Путин освободил от НДФЛ выплаты работающим с COVID-19 медикам

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, освобождающий от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) компенсационные выплаты медикам за работу с больными коронавирусом.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 22 апреля.

Согласно его тексту, от НДФЛ освобождаются денежные выплаты из федерального бюджета стимулирующего характера, предусмотренные для медицинских работников за особые условия труда и дополнительную нагрузку при лечении граждан, больных коронавирусной инфекцией.

Также документ предусматривает нормы о налоговых стимулах для компаний, приобретающих средства защиты от COVID-19.

Отмечается, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования, однако распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. Таким образом он имеет обратную силу.

15 апреля Путин поручил отменить подоходный налог на выплаты врачам, принимающим участие в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

С апреля в течение трех месяцев специалисты, работающие с пациентами с коронавирусом, будут ежемесячно получать специальную федеральную выплату: врачи — 80 тыс. рублей, фельдшеры и медсестры — 50 тыс. рублей, младший медперсонал — 25 тыс. рублей, врачи скорой помощи — 50 тыс. рублей, а фельдшеры, медсестры и водители — 25 тыс. рублей. Также для них будут установлены повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета по аналогии с военными.

Глава государства отметил, что медицинские работники должны получить указанные суммы на руки.

Ранее в среду стало известно, что число инфицированных коронавирусом в России, по данным оперштаба, возросло на 5236 за сутки, погибли 57 пациентов. Больше всего новых случаев заражения было зафиксировано в Москве — 2548.

Общее число заболевших в России составляет 57 999 человек, вылечились 4420.

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