Прямой эфир
Сюжет:

Путин освободил от НДФЛ выплаты работающим с COVID-19 медикам

0
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, освобождающий от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) компенсационные выплаты медикам за работу с больными коронавирусом.

Запасы в срок: регионы должны иметь резерв для борьбы с COVID-19
Владимир Путин обсудил ситуацию с коронавирусом с главами Приморского края и Калининградской области

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 22 апреля.

Согласно его тексту, от НДФЛ освобождаются денежные выплаты из федерального бюджета стимулирующего характера, предусмотренные для медицинских работников за особые условия труда и дополнительную нагрузку при лечении граждан, больных коронавирусной инфекцией.

Также документ предусматривает нормы о налоговых стимулах для компаний, приобретающих средства защиты от COVID-19.

Отмечается, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования, однако распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. Таким образом он имеет обратную силу.

15 апреля Путин поручил отменить подоходный налог на выплаты врачам, принимающим участие в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

С апреля в течение трех месяцев специалисты, работающие с пациентами с коронавирусом, будут ежемесячно получать специальную федеральную выплату: врачи — 80 тыс. рублей, фельдшеры и медсестры — 50 тыс. рублей, младший медперсонал — 25 тыс. рублей, врачи скорой помощи — 50 тыс. рублей, а фельдшеры, медсестры и водители — 25 тыс. рублей. Также для них будут установлены повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета по аналогии с военными.

Глава государства отметил, что медицинские работники должны получить указанные суммы на руки.

Ранее в среду стало известно, что число инфицированных коронавирусом в России, по данным оперштаба, возросло на 5236 за сутки, погибли 57 пациентов. Больше всего новых случаев заражения было зафиксировано в Москве — 2548.

Общее число заболевших в России составляет 57 999 человек, вылечились 4420.

1

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин заявил о необходимости резерва медоборудования и койко-мест
Немецкая компания получила разрешение на испытания вакцины против коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020