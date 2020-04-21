Минюст предложил перенести подготовку нового КоАПа

Министерство юстиции РФ предложило перенести на июнь подготовку нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), выяснили «Известия».

О переносе сроков говорится в письме министра юстиции России Дениса Новака.

Отмечается, что ведомство еще дорабатывает проект нового КоАПа с учетом всех замечаний и предложений, которые поступают в министерство. Учитывая широкий круг заинтересованных лиц, на это требуется дополнительное время, отметил чиновник.

В связи с этим Минюст обратился в правительство с просьбой перенести сроки внесения законопроекта в кабмин с марта на май, а в Госдуму — с апреля на июнь.

Если проект нового КоАПа поступит в нижнюю палату парламента в июне, то депутаты смогут рассмотреть его в осеннюю сессию, и Кодекс смог бы вступить в силу с 1 января 2021 года.

Полную версию материала читайте в материале «Известий» 22 апреля