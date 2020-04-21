Минюст предложил отказаться от повышения штрафов в новом КоАП

Минюст России предложил отказаться от повышения штрафов в новой версии Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Об этом во вторник, 21 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

«Во избежание роста административной нагрузки на граждан и бизнес Минюстом России при подготовке проекта нового КоАП предложено не повышать административные штрафы и сохранить их размеры в пределах, установленных действующим Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве предложили закрепить в КоАП составы административных правонарушений в области благоустройства территорий и создания комфортной городской среды. Санкции за эти нарушения должны быть едиными по всей стране, считают авторы идеи.

30 января Минюст обнародовал проект нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Проект предполагает разделение административных нарушений на категории. Наказывать за них будут исходя из тяжести содеянного. Кроме того, уменьшится число видов административных правонарушений. Авторы концепции в том числе предлагали не штрафовать граждан за впервые совершенные негрубые нарушения, а выносить предупреждения. Размер штрафа предлагается определять, учитывая характер противоправного действия (бездействия) и причиненного им вреда.

В Минюсте подчеркнули, что КоАП имеет «широкое общественное звучание» и оказывает влияние на жизнь каждого гражданина. Поэтому законопроекты по административным делам нуждаются в дальнейшем согласовании с общественными и экспертными организациями.