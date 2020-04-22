Кодекс преткновения: Минюст просит отложить принятие нового КоАП

Минюст предложил правительству перенести сроки подготовки проектов новых редакций КоАП и Процессуального кодекса об административных правонарушениях, выяснили «Известия». Теперь документ может быть внесен в Госдуму не в апреле, а в июне. Впрочем, и новый срок слишком оптимистичен, чиновники вряд ли смогут рассмотреть все поступающие предложения и замечания даже к этому времени, говорят эксперты. По их словам, учитывая ситуацию с коронавирусом, было бы логично взять гораздо большую отсрочку и отказаться от вступления документа в силу с 1 января 2021 года.

Оптимистичный июнь

О переносе сроков рассмотрения проекта нового КоАП говорится в письме заместителя министра юстиции России Дениса Новака. Документ, с которым ознакомились «Известия», адресован в аппарат Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, где также планировалось обсуждение кодекса.

Министерство еще дорабатывает проект нового КоАП с учетом замечаний и предложений, которые продолжают поступать в ведомство от органов власти и граждан, указано в письме. Учитывая широкий круг заинтересованных лиц и организаций, на это требуется дополнительное время, отметил чиновник.

Минюст обратился в правительство с просьбой перенести срок внесения законопроекта в кабмин с марта на май, а в Госдуму — с апреля на июнь, сообщил в письме Денис Новак.

Минюст действительно дорабатывает проект нового КоАП, а также Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе ведомства. Документы планируется внести в правительство в мае, подтвердили там информацию из письма.

«Известия» также направили запрос в правительство.

Если проект нового КоАП поступит в Госдуму в июне, вероятно, депутаты смогут рассмотреть его в осеннюю сессию, и тогда кодекс мог бы вступить в силу с 1 января 2021 года, сказал «Известиям» первый зампред комитета по государственному строительству и законодательству ГД Михаил Емельянов. Однако, по его мнению, июнь — слишком оптимистичный срок. При подготовке проекта возникло слишком много спорных моментов, и гораздо реалистичнее прогнозировать завершение работы над документом и его внесение в Госдуму в конце года, полагает Михаил Емельянов.

Предложение о переносе срока принятия нового КоАП выглядит вполне обоснованным, но на подготовку кодекса надо выделить еще больше времени, считает доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев. При этом стоит заложить более дальний срок до вступления документа в силу взамен планируемого 1 января 2021 года. Нужно время, чтобы надзорные органы и суды могли уточнить многие нюансы вводимых правил, пояснил эксперт. Вероятно, для ревизоров даже придется провести обучение по порядку применения той или иной статьи. Если поспешить, органы власти на местах просто могут оказаться не готовы к новому акту, уверен Андрей Моисеев.

Свои коррективы в работу над проектом нового КоАП внесла и пандемия коронавируса, отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Теперь многие процессы решаются дистанционно, но работа продолжается, — возможно, даже в более интенсивном режиме, сказал он. Эксперт уверен, что Минюст уложится в новые в плановые сроки.

Штрафы раздора

Сегодня стало известно, что участники совещания в Минюсте пришли к решению установить в новой редакции размер штрафов на уровне действующего кодекса, а не повышать их, как предполагалось ранее. Можно было бы предполагать, что самый проблемный вопрос в подготовке документа решен и дальше работа над ним пойдет быстрее, но в юридическом сообществе так не считают.

Действующий КоАП в ряде случаев предполагает миллионные штрафы для компаний и в несколько сотен тысяч рублей для граждан, напомнил член Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации Евгений Корчаго.

— Получается, что административные санкции иногда выше уголовных. И это довольно странно, поскольку под административным правонарушением подразумевается гораздо менее серьезное нарушение закона, чем уголовное преступление. На мой взгляд, стоит дополнительно проработать соизмеримость наказаний, сказал эксперт.

Именно размер санкций чаще всего становился причиной критики проекта нового КоАП.

Как сообщали «Известия», обсуждалось кратное повышение санкций для бизнеса. Например, штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов мог вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс. рублей.

В версии кодекса, опубликованной 30 января, было предусмотрено введение новых норм, в том числе ужесточение наказания за нарушения правил дорожного движения. Так, например, за превышение скорости на 20–40 км/ч штраф предполагалось увеличить с 500 до 3 тыс. рублей, на 40–60 км/ч — до 4 тыс. рублей вместо нынешних 1–1,5 тыс. рублей.

Премьер Михаил Мишустин раскритиковал документ и назвал предложенные санкции непосильными. Глава правительства пояснял, что наказания необходимо рассматривать с учетом уровня платежеспособности населения, а не просто кратно увеличивать размеры штрафов.

С критикой законопроекта выступал и глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, в документе нет «сквозных» статей, и он «никуда не годится».

Решение о разработке новой редакции КоАП было принято в правительстве в прошлом году, летом уже была представлена концепция документа. В том числе она предполагала определение размера штрафов с учетом финансового положения гражданина и его семьи, наличия зарплаты или иного дохода.