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Ученые назвали спасающие от деменции продукты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Французские ученые из университета Бордо выяснили, какие сочетания продуктов оказывают благотворное влияние на мозг, позволяя сохранить здравый ум в старости, а какие повышают риск возникновения деменции. Результаты их работы опубликованы в журнале Neurology Американской академии неврологии.

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В исследовании, которое началось пять лет назад, участвовали 627 пожилых людей со средним возрастом 78 лет. У 209 из них была деменция, а у 418 — нет. В начале исследования участники заполнили опросник, в котором указали, какие продукты они употребляли в течение последнего года и как часто — от одного раза в месяц до четырех раз в день.

После этого за ними наблюдали и каждые два-три года проводили медицинские осмотры.

Выяснилось, что у людей, чьи рационы состояли в основном из колбас, крахмалистых продуктов, таких как картофель, и закусок, печенья и пирожных, быстрее развивалась деменция, чем у людей, которые употребляли более здоровые и разнообразные продукты.

Люди, не страдающие деменцией, ели мясо или птицу с разнообразными гарнирами и дополнениями, включающими фрукты, овощи и морепродукты. В целом, их рацион был более разнообразным.

Ранее диетолог Энкарни Перес рассказал об основных ошибках людей, желающих похудеть.

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