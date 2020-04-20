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Диетолог предупредила об опасности интервального голодания на карантине

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Фото: Depositphotos
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Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша предупредила об опасности перехода в условиях коронавируса на режим питания, также известный как интервальное голодание.

Интервальное голодание — это режим питания, заключающийся в периодическом отказе от еды. Например, полный отказ от пищи на 16 часов и период 8 часов, когда есть можно.

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По словам диетолога, выдерживать интервальное голодание довольно непросто, поэтому подавляющее большинство людей срываются с режима.

«Состояние голодания для нашего организма — это всегда стресс. А стресс — это один из основных факторов, которые угнетают иммунитет. В условиях пандемии коронавируса различные эксперименты с интервальным голоданием крайне опасны», — подчеркнула Макиша 20 апреля в беседе с «Известиями».

Она также отметила, что многочисленная реклама в интернете и соцсетях, согласно которой интервальное голодание помогает в профилактике онкологии и замедляет процессы старения, не подтверждена достоверными исследованиями.

Ранее, 15 апреля, профессор Федерального медико-биологического агентства, диетолог Маргарита Королева назвала укрепляющий иммунитет продукт. По ее словам, квашеная капуста является одним из дешевых и доступных продуктов, в ней содержится много витаминов и пребиотиков, укрепляющих иммунитет и помогающих организму противостоять вирусным инфекциям.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России зафиксировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлен 47 121 случай заболевания, умерли 405 человек, выздоровели — 3446.

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