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Диетолог назвала укрепляющий иммунитет продукт

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Фото: Depositphotos
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Традиционная квашеная капуста поможет поддержать иммунитет во время пандемии коронавируса. Об этом 15 апреля в эфире радио Sputnik заявила профессор Федерального медико-биологического агентства, диетолог Маргарита Королева.

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По словам специалиста, квашеная капуста является одним из дешевых и доступных продуктов, в ней содержится много витаминов и пребиотиков, укрепляющих иммунитет и помогающих организму противостоять вирусным инфекциям. Королева уточнила, что по своим качествам эта традиционная русская закуска может уверенно конкурировать с лимоном и имбирем.

«Это продукт молочно-кислого брожения. Благодаря этому человек сможет не только сохранить витамин С в организме, но и приумножить его. За счет ферментации квашеная капуста становится и пребиотиком, и пробиотиком для желудочно-кишечного тракта», — приводит слова Королевой сайт kp.ru.

Особенно полезна квашеная капуста в весеннее время, когда организм утрачивает защиту от агрессивных факторов внешней среды, включая вирусы. Диетолог подчеркнула, что употреблять квашеную капусту следует как и любые другие продукты — в меру, также в сочетании с источником полноценного белка — мясом птицы, рыбой. Источником белка могут быть бобовые, орехи, зерновые, овощи и зелень. Такие компоненты позволят лучше усвоить продукты, пишет «Федеральное агентство новостей».

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Профессор отметила, что людям с избыточным весом лучше отказаться от употребления квашеной капусты, приготовленной с солью и уксусом, после 16:00, потому что это может привести задержке жидкости и дальнейшему увеличению веса. Она также предложила квасить капусту без соли и уксуса, с использованием воды, добавлением клюквы, брусники и моркови, пишет телеканал «360».

6 апреля Федеральная антимонопольная служба сообщила, что россияне стали жаловаться на подорожание лимонов, имбиря и чеснока. В службе отметили, что рост цен связан с ограничением поставок из-за рубежа на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции и повышением спроса на фоне эпидемии заболевания.

2 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала не верить в эффективность имбиря при лечении коронавирусной инфекции COVID-19.

В России число заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки возросло на 3388, составив 24 490. Умерли 28 человек, выздоровели 292. Таким образом, общее число летальных исходов в стране достигло 198, с начала эпидемии вылечились 1986 пациентов.

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