Не вывозят: общественники назвали проблемы регионов с обращением ТКО

В Хабаровском крае и Еврейской автономной области до сих пор не перешли на новую систему обращения с ТКО, сообщили «Известиям» в Минприроды. Другие субъекты уложились в отведенные им сроки. Однако часть из них добивалась результата в спешке, и это привело к тому, что у региональных операторов не оказалось времени на подготовку к работе, сообщается в закрытой части исследования ОНФ о реализации нацпроекта «Экология» (документ есть в распоряжении «Известий»). Кроме того, собираемость платежей по тарифам в некоторых регионах по-прежнему составляет менее 50%. Эксперты призывают наладить логистику по переработке мусора в масштабах всей страны.

Первые среди отстающих

Сведения о том, что Еврейская автономная область и Хабаровский край не перешли на новую схему обращения с ТКО, содержатся в докладе ОНФ, который посвящен реализации нацпроекта «Экология» за 2019 год. Подтвердили эту информацию и в Министерстве природных ресурсов и экологии. В профильных ведомствах двух дальневосточных регионов не смогли предоставить оперативный комментарий.

— В настоящее время переход на новую систему обращения с отходами не совершен двумя субъектами: Хабаровским краем и Еврейской автономной областью. Необходимо понимать, что отрасль формируется с нуля, — пояснили «Известиям» в Минприроды. — Среди основных проблемных вопросов, которые затягивают сроки перехода на новую систему обращения с ТКО, — затягивание процедур определения региональных операторов, некорректный расчет тарифа.

В министерстве также отметили, что в соответствии с законом на работу по обновленной модели до 1 января 2022 года должны перейти Москва и Санкт-Петербург.

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами начала действовать в РФ с 1 января 2019 года. Реформа предполагает введение раздельного сбора отходов и выбор регионального оператора, ответственного за сбор и утилизацию ТКО в субъекте. Ее итогом должно стать сокращение полигонного захоронения и увеличение объема переработки отходов во вторсырье. Однако реализовать положения новой системы на практике оказалось проблематично.

В исследовании ОНФ отмечается, что формально многие регионы выполнили сроки перехода, но из-за спешки качество услуг серьезно «просело». Об этом «Известиям» сообщил эксперт площадки «Экология» ОНФ Александр Коган.

— У нас осталось только два субъекта, которые не перешли по определенным причинам. Многие регионы перестроились, но некоторые из них делали это в последний момент, буквально в декабре 2019 года определяли победителя конкурсного отбора или утверждали тарифы. Они попытались запрыгнуть в последний вагон, чтобы не нарушить сроки перехода на новую систему, поэтому качество не могло не пострадать. Времени на подготовку и заключение договоров с клиентами и подрядчиками у регионального оператора не было, — объяснил эксперт.

Он отметил, что в Архангельской, Курганской, Ульяновской (в одной из пяти ее зон), Владимирской (в одной из трех зон) областях, Ненецком АО, Приморском и Краснодарском (в трех зонах) краях региональные операторы приступили к работе только с нынешнего года. Однако это не решило проблем некоторых субъектов. В частности, Краснодарский край уже почти полтора года пытается поменять территориальную схему. Сегодня в регионе существует 11 зон действия региональных операторов ТКО. Эту ситуацию планируют исправлять, сократив количество зон в два раза, отметил Александр Коган.

Причиной сложностей часто являются проблемы логистики, считает член комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды Феликс Панов.

— Сталкиваюсь с ситуациями, когда стекло для переработки приходится везти из Казани в Минеральные Воды. Такая же история и по опасным отходам. Например, в Челябинской области находится предприятие по переработке батареек. Но в масштабах всей страны этого крайне мало, — рассказал он «Известиям».

При этом, по его словам, необходимо обеспечить и экономическую рентабельность строительства предприятий по переработке мусора.

— Мало построить заводы. Надо сделать так, чтобы производство не простаивало. В любом случае это бизнес, который просчитывает свои риски. Никакой собственник не позволит своей инфраструктуре застаиваться, — отметил общественник.

По некоторым регионам нет актуальной информации, отмечают авторы доклада. Речь идет о Саратовской, Воронежской и Магаданской областях, Камчатском и Красноярском краях, а также Республике Марий Эл.

Мусор платежом красен

Согласно статистике ОНФ за первое полугодие 2019 года, ситуация со сборами за вывоз мусора не лучшим образом обстоит во многих регионах — например, в Ингушетии, Ленинградской области, Кабардино-Балкарии, Бурятии и Свердловской области. Немного лучше собираемость в Адыгее (40%), Пермском крае (43%), Тыве (48%), Амурской (49%) и Новосибирской областях (50%).

Операторы винят в происходящем законодательство и хотят получить доступ к персональным данным граждан, чтобы повысить собираемость платежей. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

— Региональные экологические операторы видят основную проблему в том, что им не платят физлица. Они хотят получить законодательный доступ к персональным данным. Но это вопрос очень деликатный и требует отдельного обсуждения. Это поможет увеличить собираемость, потому что позволит операторам обращаться в суд, — считает сенатор.

При этом он подчеркнул, что к объему данных, который может быть предоставлен операторам, необходимо подойти более ответственно.

По мнению экспертов ОНФ, Минприроды вместе с ППК РЭО должны предложить регионам решение по получению и передаче региональному оператору актуальных сведений для выставления платежей и внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты.

Доходы операторов в настоящее время «проседают» и из-за сложностей, вызванных пандемией. Поэтому им тоже нужна государственная поддержка, отмечают парламентарии. Как сообщил «Известиям» Алексей Майоров, для поддержки региональных операторов из бюджета будет направлено более 9 млрд рублей.